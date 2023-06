Copia el look vaquero de Irina Baeva en la telenovela Nadie como tú La guapísima actriz que da vida a la villana Romina en el melodrama protagonizado por Brandon Peniche y Karla Esquivel, mostró uno de los atuendos favoritos de su personaje. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva En medio de las grabaciones de la nueva telenovela Nadie como tú, Irina Baeva reveló uno de los looks favoritos del personaje que interpreta en el melodrama de TelevisaUnision, protagonizado por Brandon Peniche y Karla Esquivel. Fue a través de sus redes sociales que la actriz publicó varias fotografías en una de las fincas de Mezcal de Oro en la ciudad mexicana Oaxaca de Juárez. En las imágenes, se ve a la actriz luciendo unas largas extensiones de cabello rubio largo y un fabuloso atuendo vaquero, el estilo que sigue triunfando este 2023. Baeva supo combinar a la perfección lo sencillo con lo sexy al unise a esta tendencia atemporal que incluía contrastes colores tierra con unos pantalones negros ajustados de talle bajo que dejaban ver un poco de piel. "De mis outfits favoritos de Romina", escribió en sus historias de Instagram. Irina Baeva Credit: Instagram / Irina Baeva El chaleco sin mangas y con flecos le dio un toque divertido al look y es perfecto para llevar con una camiseta sencilla o hasta con un vestido estampado. Nos encanta este modelo de Kojooin $33.99 amazon.com KOJOOIN Women Tassel Vest Credit: Amazon Para la blusa, el crop top blanco es un clásico. Este sin mangas, llega justo debajo de la cintura y es de tela fresca, ideal para las altas temperaturas veraniegas. Fitted Square Neck Ultra Cropped Rib-Knit Tank Top for Women Old Navy. $10. Oldnavy.gap.com Fitted Square Neck Ultra Cropped Rib-Knit Tank Top for Women Old Navy Credit: Old Navy SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Las botas no pueden faltar y este modelo hecho con costuras decorativas y detalles de imitación de serpiente hasta la rodilla es ideal para completar el look. Lassy Fold Over Western Womens Boots de Steve Madden. $229.99. tillys.com Lassy Fold Over Western Womens Boots de Steve Madden Credit: Cortesía Steve Madden No podemos esperar para el estreno de la telenovela que está pautado para este próximo mes de agosto y seguir viendo los atuendos con los que nos sorprenderá la producción en la que también participarán estrellas como Eduardo Santamarina, Alejandra Barros, Elízabeth Álvarez, Diego Oliviera, Ignacio Guadalupe y Daniela Álvarez.

