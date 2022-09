Rubia y con su tanguita a la vista ¡Este fue el extravagante look de Tokischa en la Semana de la Moda de Nueva York! La controversial intérprete de 26 años hizo historia y se convirtió en la primera artista urbana dominicana en modelar para la lujosa marca Tom Ford. ¿Qué te parece? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tokischa Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows Dice en un adagio popular que 'Los caballeros las prefieren rubias'. Al parecer, Tokischa quiso comprobarlo por sí misma y decidió sorprender una vez más con un nuevo color de pelo y su extravagante estilo, esta vez en uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda en Nueva York. La cantante urbana dominicana, quien causó polémica recientemente tras ser vista besándose con Madonna, llegó a la presentación de la colección primavera-verano 2023 de la lujosa marca de Tom Ford, con la melena corta [a la altura de la nuca] en un tono rubio claro. La joven de 26 años, lució unos pantalones jeans azul claros de talle bajo con una camisa del mismo color estilo crop top, dejando a la vista su ropa interior blanca y también el tatuaje y arete que adornan su área abdominal. Además, Tokischa complementó su look con una cartera azul y unos zapatos de punta plateados. Tokischa - Tom Ford SS23 Runway Show Tokischa - Tom Ford SS23 Runway Show Left: Credit: BFA, courtesy of Tom Ford Right: Credit: BFA, courtesy of Tom Ford "¡Sí! La primera artista urbana y femenina que asiste a Tom Ford #NYFW - Dios es bueno… ¡Historia hecha", escribió Kanessa Tixe, su agente de relaciones públicas en su cuenta de Instagram junto a una serie de videos del evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Toki tomó una apariencia Ford normal y la rediseñó, y declararon ser la primera celebridad en rediseñar su apariencia", agregó. Cabe resaltar que durante el desfile de la reconocida marca fue la encargada de cerrar la Semana de la Moda en la gran manzana ¡y lo hizo a lo grande! En esta deslumbrante colección reinó el satín, las lentejuelas, transparencias y el brillo, estilo de las décadas de 1970, 1980 y 1990. ¡Estuvo espectacular! Desfile Tom Ford 2022 Desfile Tom Ford 2022 Desfile Tom Ford 2022 Left: Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Center: Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Right: Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

