El look más sexy de Shakira en el GP de Barcelona que no puedes dejar de ver Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería shakira f1 grand prix spain barcelona Credit: David Ramos/Getty Images My pocas veces hemos visto a Shakira con un look así de deslumbrante y atrevido. A Piqué le dicen "¡de lo que te perdiste! Empezar galería Shakira en la F1 de Barcelona shakira f1 grand prix spain barcelona Credit: David Ramos/Getty Images A dos meses de su partida de Barcelona, Shakira está de regreso en la ciudad española. La intérprete de "Waka Waka" fue fotografiada llegando al aeropuerto con sus hijos Milan y Sasha y un sinnúmero de maletas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio El sexy look de Shakira en Barcelona Horas después, Shakira se dejó ver así de risueña en la carrera de la F1 Barcelona Grand Prix. ¿Acaso fue a ver a Lewis Hamilton? Eso no lo sabemos aún, pero de lo que sí estamos seguros es que la colombiana acaparó miles de miradas ataviada con este colorido conjunto de mini falda blanca y un top de mangas largas estampada con gran escote. ¡Qué sexy Shaki! 2 de 7 Ver Todo Aracely Arámbula comparte sexy foto A sus 48 años, Aracely Arámbula luce mejor que nunca. Para muestra, esta sensual fotografía que compartió con sus millones de seguidores en Instagram. "Tiempo divino tesoro que se llevará nuestro cuerpo, pero el alma jamás. Cada día se hace más fuerte y cada día llénala de mucho amor". 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¡Qué grande está Lucero Mijares! Lucero Mijares en la presentación de la obra de teatro "El Mago/The Wiz" Credit: Mezcalent Lucero Mijares en la presentación de la obra de teatro El mago The Wiz, musical que estrena el próximo 30 de junio en el Teatro Hidalgo, en la capital mexicana. 4 de 7 Ver Todo Ninel Conde en bikini Otra famosa que es fan de presumir sus peligrosas curvas es Ninel Conde, quien se encuentra de vacaciones en México. 5 de 7 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo ya está lista para darlo todo esta noche en el estreno del programa La casa de los famosos México. "Lista, feliz, agradecida, nerviosa, y esperándote esta noche por el canal de las estrellas". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Golpe de suerte y su elenco estelar Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Marjorie de Sousa y Gonzalo García encabezan el elenco de Credit: Mezcalent Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Marjorie de Sousa y Gonzalo García encabezan el elenco de la telenovela Golpe de suerte, producción de Nicandro Díaz que inicia grabaciones para su próximo estreno en Estados Unidos y México. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

