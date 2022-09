¡Wow! Así lució Rosalía para celebrar sus 30 años en Nueva York Como toda una motomami, la cantante vuelve a demostrar que se atreve a todo en la moda y apostó por un look vaquero con unas maxi botas, pero en versión XXL ¡muy al estilo Kylie Jenner! ¿Qué te parece el look? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía sigue sorprendiendo a sus fans con su estilo único de vestir. Este fin de semana, la cantante tiró la casa por la ventana, con un look que no pasó desapercibido, al celebrar sus 30 primaveras en Nueva York junto a familiares, amigos y por supuesto, su guapo novio, Raw Alejandro. La intérprete de éxitos como "Bizcochito" y "Motomami", quien se encuentra en la gran manzana por su gira de conciertos, aprovechó la ocasión especial para ir a un restaurante italiano donde se le vió con un vestido de tirantes en satén azul brillante y estampado de rayas con un top blanco superpuesto. La cantante catalana de 30 años combinó su atuendo con unas maxi botas gruesas en una versión XXL también en denim y de puntas. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y un jacket gris oversized que hacía juego con el calzado. "¡Hoy es mi cumpleaños! Libra, desde el 92 dando guerra hoy feliz de estar con los míos agradecida por todo lo aprendido y todo el amor recibido. No voy a bajarle hasta que Dios diga", fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. Rosalía y Raw Alejandro Kylie Jenner Rosalía Left: Credit: (Photo by Gotham/GC Images) Center: Credit: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images Right: Credit: (Photo by Gotham/GC Images) Por otro lado, el intérprete puertorriqueño también apostó por el azul y lució unos pantalones denim de corte ancho, una chaqueta negra y una camiseta blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios en las redes no se hicieron esperar incluyendo a Dua Lipa, Julieta Venegas, Evaluna, Nathy Peluso, Goyo, entre otros, que la felicitaron por su cumpleaños. ¡Qué estilazo! Sin lugar a dudas, en el amor y en la moda todo se vale, especialmente para artistas como Rosalía.

