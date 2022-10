El look de la princesa de Mónaco en la Semana de la Moda de París En su primera aparición pública tras la muerte de la reina Isabel II, la princesa Charlene llegó de sorpresa a uno de los desfiles y rompió el protocolo con un pequeño detalle. ¡Mira de qué se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de París sigue acaparando titulares alrededor del mundo gracias a sus magníficos desfiles e invitados de lujo. Este fin de semana, la princesa Charlene de Mónaco apareció de sorpresa en el desfile moda Akris primavera - verano 2023. Este domingo, la esposa del príncipe Alberto se sentó en primera fila para apoyar a la casa de moda suiza y además es una marca que durante mucho tiempo ha sido una opción para la realeza monegasca. La realeza lució deslumbrante con un discreto pantalón largo en azul marino y una chaqueta a juego de la colección primavera-verano 2023 de la marca que se inspiró en un diseño de la década de 1990. Para los accesorios, llevó un bolso tipo sobre de Akris y un par de zapatos clásicos de tacón negros. Princesa Charline Princesa Charlene Left: Credit: (Photo by Julien Hekimian/Getty Images) Right: Credit: (Photo by Julien Hekimian/Getty Images) "Gracias Albert por una velada maravillosa y felicidades por 100 años de perfección", escribió la princesa en su cuenta de Instagram refiriéndose al director creativo de Akris, Albert Kriemler, y felicitando a la firma suiza, fundada por Alice-alice-Kriemler Scotch por su 100 aniversario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un detalle que no pasó fue desapercibido fue que la realeza supuestamente rompió con el protocolo y usó esmalte de uñas en negro. Para las joyas, simplemente se puso un par de aretes de diamantes. Princesa Charlene Credit: Photo by JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images) Según explicó a al diario británico Express la experta en moda Daena Borrowman, se supone que la realeza no debe llevar esmalte de uñas de color oscuro, al menos en el Reino Unido. Esta no es la primera vez que Charlene rompe el protocolo real con su elección de esmalte de uñas. En julio pasado, también usó esmalte de uñas negro para encontrarse con el Papa en el Vaticano. La presencia de la miembro de la realeza en este evento marca su primer gran evento público, desde que ella y su esposo asistieron al funeral de la reina Isabel II en Londres. Tras la muerte de la amada monarca, que cumplió 70 años en el trono a principios de este año, Charlene compartió otra publicación en las redes sociales con sus condolencias al enterarse del fallecimiento de la monarca. "Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, una dama verdaderamente grande cuya dedicación y servicio fueron reconocidos en todo el mundo durante los 70 años de su reinado. Hoy, mis pensamientos están con su familia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y el pueblo británico", escribió en sus redes.

