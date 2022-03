El look por menos: copia el estilo de Zendaya en el desfile de Valentino Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía Si como a nosotras te fascinó el atuendo rosado que lució la actriz en el desfile de Valentino durante la Semana de la Moda de París, atrévete a probar la tendencia por una fracción del precio. Empezar galería El look Valentino desfile rosa París Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Zendaya es la nueva imagen de Valentino y asistió al desfile de la firma durante la Semana de la Moda de París con este traje pantalón con apliques florales y zapatos de plataforma, todo en un llamativo color rosa bautizado como Pink PP. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El traje Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía Los trajes pantalón en colores vivos son una de las tendencias de la primavera. No sabemos cuánto costará el diseño de Valentino para este invierno pero te invitamos a sumarte a la moda con este rosado. Blazer ($128) y pantalón de corte capri, $80. Todo de Express. 2 de 8 Ver Todo Los zapatos Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía Abróchense los cinturones porque el calzado de moda nos lleva a las alturas con vertiginosas plataformas. Estas satinadas de punta cuadrada se asemejan mucho a las de la firma italiana. Zapatos con pulser al tobillo Charlize, de Steve Madden. $140. stevemadden.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio El top Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía La artista apostó por un top liso par acompañar al traje con un escote profundo. Te proponemos este satinado básico que podrás combinar de muchas maneras. Top, de Zara. $35.90. zara.com 4 de 8 Ver Todo Diseño acampanado Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía Si prefieres los pantalones de corte campana. éste de tiro alto con pinzas se convertirá en la pieza favorita de tu clóset. Pantalón palazzo, de Shein. $21. shein.com 5 de 8 Ver Todo Los complementos Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía La protagonista de Euphoria (HBO) eligió joyas en dorado con unos aros gruesos como pendientes y una superposición de cadenas. Pendientes de aro, de A New Day. $7.99. target.com

Set de dos collares, de Scoop. $10.80. walmart.com

El abrigo Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía De paño, con solapas, botones y silueta oversized en color fucsia ¿cómo no amarlo? No dudes en introducir este tono en tu armario con un sobretodo como este. Abrigo de lana, de NA-KD. $144.95. na-kd.com

Look de belleza Look por menos Zendaya rosa Valentino Credit: Getty/ Cortesía Consigue una mirada exótica como la de la actriz de Dune con un exagerado delineado negro alrededor de todo el ojo y mantén el resto de tu rostro neutro con un poco de color natural con brillo en los labios. Lápiz delineador Contour, de Code 8. $25. codeeight.com

Pintalabios Color Sensational The Creams, en Flush Punch, de Maybelline. $5.48. amazon.com

