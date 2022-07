Este fue el look de Natti Natasha en apoyo a su esposo preso Luciendo súper delgada y con unos tacones de infarto, la cantante dominicana llegó al set de grabación de su nuevo video musical con un contundente mensaje en honor al padre de su hija, Raphy Pina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su característico estilo urbano y femenino Natti Natasha demostró nuevamente su apoyo incondicional a su esposo Raphy Pina, quien guarda prisión en Carolina del Norte cumpliendo una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas. Luciendo súper delgada, la cantante dominicana llegó a la grabación del video musical "Mayor que usted" junto a Daddy Yankee, Wisin & Yandel con unas botas mosqueteras blancas de tacones de infarto y un t-shirt largo de color negro que llevó como vestido. Si bien Natasha no dijo una palabra sobre el tema, se podía leer el mensaje grabado en la parte delantera y trasera de su ropa: "Free Pina" [Liberen a Pina]. No es la primera vez que la intérprete de éxitos como "Criminal" y "Sin pijama" expresa su defensa al reconocido productor musical y padre de su primogénita Vida Isabelle. Natti Natasha Credit: Instagram / Natti Natasha SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un momento sumamente importante para mí, delicado donde quiero demostrarle a la gente que sí se puede. Quiero demostrarle al amor de mi vida, Raphy Pina, que tiene una mujer al lado que ha aprendido de cada paso, cada momento que hemos dado; de todo lo que él quería que yo aprendiera. Eso es lo que quiero demostrar con música, positivismo", dijo en un video en su Instagram a mediados del mes pasado.

