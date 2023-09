El look de Nadia Ferreira para la revelación de la estrella de Marc Anthony en el paseo de la fama La exreina de belleza llevó un fabuloso vestido verde en su paso por la ciudad de Los Ángeles. ¡Mira qué guapa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira sigue conquistando corazones con su belleza natural y fabuloso su estilo de vestir. Este jueves lució deslumbrante para la revelación de la estrella de su esposo Marc Anthony en el paseo de la fama en Hollywood. La modelo paraguaya de 24 años optó por el color verde, uno de sus predilectos y que incluso llevó [en un tono más claro], en la gala final de los vestidos de noche en el Miss Universo hace casi dos años. Nadia Ferreira Credit: Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images Para esta especial ocasión, Ferreira derrochó felicidad con un vestido largo sin mangas, de corte clásico y elegante con un cinturón en la cintura que moldeaba su figura. El fabuloso modelo se destacó por el detalle de vuelo en el frente que le aporta feminidad y frescura. Para el peinado, llevó un moño alto recogido con flequillos sueltos creación de la estilista de celebridades Jamie Harper y un maquillaje natural de la mano de la artista mexicana Susana Niño. Nadia Ferreira and Marc Anthony Credit: Photo by Stewart Cook/Variety via Getty Images Unas horas previo al evento, la joven compartió una foto junto a su bebé desde el jet privado cuando iba de camino a la ciudad de Los Ángeles en la que expresó su felicidad por el momento que vive con su familia. "¡Qué rápido pasa el tiempo! Hoy ya estás volando con nosotros por primera vez mi amor. Te amamos tanto", fue el mensaje que usó para acompañar el adorable retrato abrazando a su pequeño. La ceremonia en Hollywood Boulevard llega nueve días antes del 55 cumpleaños del salsero puertorriqueño en el paseo de la Fama en honor a su ilustre y exitosa carrera en el mundo de la música que incluye más de 50 éxitos número uno de Billboard, cuatro premios Grammy y nueve premios Grammy Latinos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento contó también con la presencia de los hijos del cantante Ryan Adrian Muñiz, Cristian Marcus Muñiz y su novia Kylie Jane Marco. Además, el legendario futbolista británico y amigo del artista David Beckham, se hizo presente y ofreció unas palabras en su honor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El look de Nadia Ferreira para la revelación de la estrella de Marc Anthony en el paseo de la fama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.