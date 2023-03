¿Moda o disfraz? El look que se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París El rapero Tommy Cash estaba listo para irse a dormir en la primera fila del desfile de la firma Y Project, donde vistió pijama, edredón, almohada ¡y hasta mascarillas faciales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de París ha llegado a su fin y además de ver lo que grandes nombres de la moda como Chanel, Louis Vuitton o Loewe han preparado para el próximo otoño invierno, las celebridades asistentes a los desfiles han robado nuestra atención, con sus looks modernos y en ocasiones algo excéntricos. Si una de las grandes sorpresas de esta semana ha sido la confirmación del romance entre Avril Lavigne y el rapero Tyga, ex de Kylie Jenner, poco después de que la cantante canadiense rompiese su compromiso de boda; un invitado en el front row de Y Project consiguió que apartáramos los ojos de la nueva pareja por unos minutos. Se trata del músico Tommy Cash, quien para ese desfile lució un diseño muy curioso a la par que cómodo. Como si se acabara de levantar, el artista ha optado por un clásico pijama azul y lo que parecía un trozo de cama, con edredón y grandes almohadas incluidas. Tommy Cash look disfraz Semana Moda Paris Credit: Instagram Tommy Cash Con el cabello extendido, daba la sensación de que Cash estaba tumbado e incluso se colocó varias mascarillas en el rostro durante el desfile, algo poco habitual en las primeras filas de estos eventos. Invitado asiduo en las Semanas de la Moda, el músico siempre apuesta por looks transgresores y llamativos, que en ocasiones podríamos calificar de disfraces, como el pasado desfile de Diesel, en la Semana de la Moda de Milán, donde asistió vestido de mujer limpiadora, con un pañuelo en la cabeza, dientes de oro y hasta una identificación prendida en la chaqueta. Tommy Cash look disfraz Semana Moda Paris Tommy Cash en el desfile de Diesel, Semana de la Moda de Milán en febrero de 2023. | Credit: Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Diesel En París le hemos visto en el último show de Paco Rabbane con el rostro lleno de piercings, y en la pasada muestra de primavera de la firma Walter Van Beirendonck, fungió como caballero andante con brillante armadura. Tommy Cash look disfraz Semana Moda Paris Tommy Cash en el desfile de Paco Rabanne celebrado en París, en marzo 2023. | Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Paco Rabanne Incluso se ha atrevido a vestirse de Anna Wintour, la conocida editora de Vogue, también en esta Semana de la Moda parisina que termina. Tommy Cash look disfraz Semana Moda Paris Tommy Cash en la fiesta de Isamaya Lips en la Semana de la Moda de París en marzo 2023. | Credit: Dave Benett/Getty Images for ISAMAYA El rapero ha demostrado un sentido único para la moda, también sobre el escenario donde le hemos visto lucir prendas originales de primeras marcas, ha desfilado como modelo e incluso ha realizado alguna colaboración creando colecciones cápsula para Adidas, Kappa, Rick Owens o Maison Margiela, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es el único famoso que apuesta por llamar la atención con sus atuendos extravagantes, solo hay que recordar el desfile de Schiaparelli, donde Kylie Jenner lució una gran cabeza de león en su vestido y la cantante Doja Cat apareció cubierta de cristales rojos, no odemos evitar preguntarnos donde está la frontera entre moda y disfraz. ¿Qué te parece su look?

