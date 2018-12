Este sin duda es el vestido más espectacular que ha lucido Jennifer López

Cuando se trata de Jennifer López sabemos que no importa la ocasión ni el lugar, ella siempre va a cautivar con su look. Gracias a su exquisito gusto a la hora de vestir , la cantante siempre se convierte en una de las mejor vestidas de la noche. Pero lo que ha hecho esta semana la coloca a otro nivel. La diva del Bronx se encuentra en plena promoción de su nueva película Second Act y en este proceso, que empezó apenas hace dos días nos ha deleitado con elegantes y modernos atuendos. De hecho, en un período de 24 horas, la artista se cambió de look unas 10 veces . Pero sin duda, del vestido que todo el mundo está hablando hoy, es del vestido que lució anoche durante la premier, en Nueva York, de dicho film.