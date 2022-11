Estos son los productos que necesitas para lograr el #imcoldmakeup el look más viral del momento Este look es fácil de lograr y te hará lucir más fresca y juvenil. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en nuestras mejores aliadas a la hora de encontrar los productos de belleza que necesitamos. Existen cientos de amantes de la belleza que se dedican a dar los mejores consejos para tratar problemas como la piel grasa, poros abiertos y manchas, entre muchas otras cosas. También gracias a esos gurús de belleza podemos saber el maquillaje que se está llevando en cada temporada y los que sí funcionan. TikTok es una de esas plataformas más populares y es justo ahí dónde en este momento una tendencia de maquillaje muy cool se ha vuelto viral Como hemos dicho antes, los usuarios más famosos de dicha plataforma tienen el don de hacer que un producto desaparezca por los malos reviews que le hacen, o que se vuelva un must que todos quieren tener. Esta nueva tendencia incluye varios productos de maquillaje y la verdad es que es perfecta para esta temporada de otoño/invierno. Se trata del trend #imcooldmakeup (maquillaje tengo frío) y busca recrear el mismo efecto que se hace en tu rostro cuando te expones al frío por un buen rato. La verdad es un look superlindo, natural y que hace que tu rostro luzca muy fresco y joven. Además, es ideal para las celebraciones familiares en casa durante estos días de fiesta. Lo mejor es que es superfácil de lograr y le queda bien a todas, sin importar la edad. @@gabxxrielle @@yasaminedurali Si bien el producto más importante es el iluminador blanco o plateado, también necesitas una base ligera o hidratante con color, un rubor en líquido o en crema, un tinte de labios y un lip gloss. Mira a continuación las opciones que encontramos y que te van a ayudar a lograr este hermoso look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Base, laura mercier Credit: Corteseia Tinted Moisturizer Oil Free Natural Skin Perfector, de Laura Mercier. $49. sephora.com rubor liquido, rare beauty Credit: Cortesía Soft Pinch Liquid Blush, de Rare Beauty. $20. sephora.com Iluminador Credit: Cortesía Master Crystal Reflector, de Makeup by Mario. $26. sephora.com Lip Tint Credit: Cortesía Glasting Water Tint, de rom&nd. $13. amazon.com gloss, fenty Credit: Cortesía Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, en Glass Slipper, de Fenty Beauty. $20. fentybeauty.com delineador Credit: Cortesía Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner, de Stila. $23. stilacosmetics.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estos son los productos que necesitas para lograr el #imcoldmakeup el look más viral del momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.