El look más veraniego y flamenco de Máxima de Holanda La reina nacida en Argentina vuelve a demostrar por qué su estilo es el más alegre y colorido de todas las casas reales de Europa. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Sabías que los reyes de Holanda se conocieron en la feria de abril de Sevilla? No hay evento más flamenco en todo el mundo y quizá de esa feria en la que Máxima de Holanda conoció a su marido hace 21 años y a la que ha seguido volviendo muchos años le vino la inspiración para este look que escogió para retomar su agenda de eventos y compromisos reales. Fiel a su estilo siempre colorido y alegre, la reina lució un vestido de gasa con estampado de lunares, mangas Image zoom Photo by Albert Nieboer/POOL/BSR Agency/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Photo by Patrick Van EMST / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by PATRICK VAN EMST/ANP/AFP via Getty Images El vestido es un diseño de la marca británica Rixo, el modelo Billie Mixed Ditsy Floral, combinando tres tipos de estampados diferentes en una tela que mezcla seda y algodón y en un estilo hippie sesentero rematado con ese aire flamenco del que la reina es fan. Aunque hasta ahora no conocíamos la marca Rixo, hemos caído rendidas al rollo bohemio de la marca y en su web, donde todavía está disponible el vestido por $369, puedes encontrar un sinfín de mini, midi y maxi vestidos de este estilo. Si quieres clavar el estilismo hippie combina el tuyo con unas sandalias de plataforma o zuecos ¡Ideal! Máxima nunca renuncia a los accesorios , jamás, y esta vez completó su look con pendientes rojos y extra grandes, otro guiño flamenco, una cartera de mano de piel en negro a juego con sus sandalias de tiras. Las sandalias, muy al estilo de la reina Letizia de España y las Kardashian, con tiras de PVC y tacón de metacrilato, parecen ser de Zara, según han apuntado los fans más avispados y fashionistas de la royal holandesa. Están disponibles en varios colores en la web de la marca por $49.99.

Close Share options

Close View image El look más veraniego y flamenco de Máxima de Holanda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.