El look del día – septiembre 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner Credit: Instagram / Kylie Jenner Kylie Jenner pone a temblar París al usar ropa interior como sus pantalones. Así como la empresaria, Dua Lipa y Daniella Navarro son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Daniella Navarro Daniella Navarro Credit: Ruben de León / Instagram / Daniella Navarro Ataviada con un elegante enterizo de cuello tortuga y acampanados en rojo de la firma Víctor & Jesse, la actriz lució súper femenina y distinguida. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dua Lipa Dua Lipa Credit: Backgrid/The Grosby Group New York City La cantante británica lució espectacular con este vestido negro de botones dorados de la marca Versace para los premios Albie de la Fundación George Clooney. 2 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Instagram / Kylie Jenner Con la confianza que le caracteriza y una tacita de café, la empresaria e influencer nos dejó atónitos al lucir una camiseta sin mangas combinada con su ropa interior como pantalones de la marca Loewe, un par de medias negras transparentes, un abrigo gris y zapatos tacón durante la Semana de la Moda de París. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ester Exposito Ester Exposito Credit: Juan Naharro Gimenez / Contributor Getty Images Para el estreno de la película Rainbow en Madrid, la actriz española combinó colores neutrales con un abrigo de teddy en verde pastel. Nos encantó el maquillaje arriesgado y el toque árabe con capucha semi transparente con bordados en el borde. 4 de 8 Ver Todo Alexandra Rosaldo Alessandra Rosaldo Credit: Bernardo Moreno / Instagram Alessandra Rosaldo En medio de la gira 90s Pop Tour USA, la cantante mexicana nos recordó con su look que la onda rockera ¡nunca pasará de moda! 5 de 8 Ver Todo Ingrid Contreras Ingrid Contreras Credit: Instagram / Ingrid Contreras En su paso por el Caribe y la mágica ciudad colonial de San Juan, la intérprete mexicana lució un fresco y sexy vestido bordado con los colores de la temporada. ¡Nos enamoró el bolso con el agarre en perlas! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: Instagram / Anitta La cantante brasileña siempre nos fascina con su sensualidad. Este vestido negro de pronunciada abertura en la pierna de la marca Loewe, ¡le quedó como un guante! 7 de 8 Ver Todo Ashley Graham Ashley Graham Credit: Pierre Suu / Contributor Getty Images Así de elegante llegó la modelo plus size a la presentación primavera - verano 2023 de Schiaparelli Womenswear como parte de la Semana de la Moda de París. ¡Los zapatos fueron los grandes protagonistas del look! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

