Atrevido y sexy, así es el look de Emily Carey, la actriz de la serie La casa del dragón Conoce el estilo único y súper sensual de una de las protagonistas de la primera temporada de la precuela de la exitosa producción Juego de Tronos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La precuela de la exitosa producción Juego de Tronos sigue dando de qué hablar no solo por la interesante y sangrienta trama, sino por los actores y actrices que forman parte de esta segunda temporada. Por eso, aquí te presentamos los looks más sensuales de una de las estrellas del show, Emily Carey. La también modelo de solo 19 años ha ganado el corazón de la audiencia con su papel como Alicent, de la casa Hightower donde interpreta a una joven tímida, clásica y bastante rescatada. Sin embargo, en su vida fuera de la pantalla y en las redes, Carey luce muy extrovertida y sin temor de mostrar su esbelta figura. En este selfie, la joven británica lleva ropa deportiva, un top blanco sin ropa interior y muestra su abdomen plano frente al espejo. En otra fotografía publicada en sus redes sociales, la también protagonista de la película como Anastasia tiene un fabuloso y revelador top rojo con unos pantalones talle bajo y una chaqueta negra de cuero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El negro es uno de los favoritos de las celebridades especialmente para eventos especiales. Carey optó por un vestido largo con transparencias que le aportan un aire de sensualidad y elegancia indiscutible. La serie La casa del dragón se transmite por HBO Max, con un episodio nuevo cada domingo.

