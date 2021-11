El look del día – noviembre 22, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Adamari López, Francisca Lachapel y Migbelis Castellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Daniella Álvarez Look del día, Daniella Alvarez Credit: Instagram/Daniella Alvarez Maravilló con este traje de transparencias que la dejó orgullosamente mostrar su prótesis. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Look del día, Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes/Alta Images Muy guapa se vio en el set de Así se baila con un traje blanco con recortes triangulares. 2 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Look del día, Migbelis Castellanos Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Quedó regia con esta propuesta vaporosa de Giannina Azar y pendientes impactantes. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Look del día, Adamari Lopez Credit: Instagram/Adamari López/Alta Images Vimos a la presentadora adornada de perlas con este minivestido negro divino. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Look del día, Francisca Credit: Instagram/Francisca ¡Inspírate en esta propuesta anaranjada para tu look del Día de Acción de Gracias! 5 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Look del día, Giselle Blondet Credit: Instagram/Giselle Blondet Nos encantó ver a la presentadora luciendo este color amarillo tan favorecedor. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Look del día, Sofía Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz de compras con un look blanco y negro chic y cómodo. 7 de 9 Ver Todo Salma Hayek Look del día, Salma Hayek Credit: Emma McIntyre/Getty Images Junto a su hija Valentina, celebró su estrella en el Paseo de la Fama vistiendo un atuendo negro con detalles de brillo. 8 de 9 Ver Todo Alexia Echevarria Look del día, Alexia Echevarria Credit: Instagram/Alexia Echevarria/Claudia Zuleta La estrella de Real Housewifes of Miami maravilló en una gala con esta propuesta elegida por la estilista de las estrellas, Claudia Zuleta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

