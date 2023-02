Look del día - febrero 8, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Beyoncé Credit: Instagram / Beyoncé A días de convertirse en la artista femenina con más Grammy en la historia de los premios, Beyoncé da clases de gusto con este atuendo deportivo. Clarissa Molina, Lili Estefan y Gelena Solano son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La presentadora y exreina de belleza derrochó elegancia y frescura con este vestido de lunares en blanco y negro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patrica Gámez Credit: Instagram / Ana Patrica Gámez La co-presentadora del programa Enamorándonos USA nos enamoró con estos pantalones de talle alto en rosa. 2 de 8 Ver Todo Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Credit: Getty Images / Jon Kopaloff La veterana actriz estadounidense apostó por este bellísimo vestido negro de Saint Laurent con mangas largas y marcadas hombreras para acudir al estreno de la película Ant-Man And The Wasp: Quantumania, de Marvel Studio. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Beyoncé Beyoncé Credit: Instagram / Beyoncé A pocos días de revelar las fechas de su esperado tour Renaissance World Tour y de convertirse en la artista femenina más condecorada en la historia de los Grammy, la cantante de 41 años nos cautivó con este look deportivo. 4 de 8 Ver Todo Carolina Sarasa Carolina Sarasa Credit: Instagram / Carolina Sarasa La presentadora de Univision se está preparando para la primavera y así lo demostró con este vestido maxi floreado. 5 de 8 Ver Todo Lili Estefan Lily Estefan Credit: Instagram / Lily Estefan La co-presentadora del show El gordo y la flaca (Univision) presumió su figura con este vestido gris corto ceñido al cuerpo que combinó con unos botines negro. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram / Gelena Solano La periodista sigue demostrando porqué es la reina de los abrigos con este espectacular look perfecto para mantenerse caliente en el más frío de los inviernos. 7 de 8 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram / Lourdes Stephen La presentadora del programa Al rojo vivo (Telemundo) está en el mood de San Valentín y nos dejó perplejos con este elegante vestido rojo vino. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

