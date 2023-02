Look del día - 1 de febrero 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez comienza el mes del amor y la amistad vestida de rosa. Así como la carismática presentadora, Chiquis, Andreína Martínez y Bárbara de Regil son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Bárbara de Regil Bárbara de Regil Credit: Instagram / Bárbara de Regil La guapísima actriz se lució con su melena en tono cobrizo y este pantalón de tela transparente durante su paso por la alfombra roja de los TikTok Awards en la ciudad de México. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez La co-presentadora de Enamorándonos USA sigue impactando con sus atuendos en el show y esta vez lució un vestido rosa corto que le quedaba como un guante. 2 de 8 Ver Todo Erika Buenfil Erika Buenfil Credit: Instagram / Erika Buenfil La veterana actriz que también dijo presente en los TikTok Awards e hizo honor a su apodo de 'la reina' de la red social al llevar una corona plateada que combinó con un súper elegante con este enterizo de lentejuelas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andreína Martínez Founier Andreina Martínez La reina de belleza dominicana nos dejó boquiabiertos con este sencillo y elegante vestido blanco. 4 de 8 Ver Todo Ashley Graham Ashley Graham Credit: Instagram / Ashley Graham Con este vestido ondulante, la modelo plus size agregó un toque de brillo sutil con un par de aretes plateados. 5 de 8 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: Instagram / Michelle Salas La modelo sigue dando cátedra de estilo al posar con este encantador look, perfecto para salir a caminar o hacer ejercicio. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ChikyBombom Chikybombom Credit: Instagram / Chikybombom La carismática co-presentadora del programa Hoy Día (Telemundo) llevó un corto vestido crema que resaltaba sus curvas. 7 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Instagram / Chiquis La cantante sigue encendiendo las redes con su escultural figura. En este ocasión, robó miradas con este enterizo de encajes en color negro ceñido al cuerpo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

