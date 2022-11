El nuevo look de Shakira como soltera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira, halloween Credit: IG/Shakira Unos meses después de la separación de la cantante con Gerard Piqué, estamos empezando a ver una nueva evolución en su estilo y estas son las fotos que lo comprueban. Empezar galería Estilo atlético En uno de los primeros eventos que asistió tras las noticias de la separación, vimos a la colombiana vistiendo jeans y una blusa casual junto a sus hijos y los LA Dodgers. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Glamour total Para su portada de Elle, Shakira quedó totalmente transformada. Aquí la vemos portando un traje maravilloso de Carolina Herrera. 2 de 7 Ver Todo Celebrando éxitos Sin embargo, en casa la cantante optó por un look más cómodo, vistiendo una camiseta oversized para celebrar un billón de streams en Spotify de su gran éxito, Hips Don't Lie. 3 de 7 Ver Todo Anuncio La monotonía Como vimos en el video de su último sencillo, el divorcio afectó al estilo de la cantante. Aunque lleva piezas fabulosas, la vemos sin ánimo de arreglarse el cabello y con gafas oversized. 4 de 7 Ver Todo Animadora oficial Ahora, Shakira anda más entusiasmada. Para Halloween, la vimos llevando varios looks para participar en las fiestas con sus dos hijos, Milan y Sasha. 5 de 7 Ver Todo Mujer Maravilla Su segundo disfraz fue en homenaje a Wonder Woman. ¿Qué te parece su peluca negra? 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque sensual Y su último look de angel atrevida con bustier nos hizo pensar en lo que viene. ¿Cómo se vestirá la colombiana para su primera alfombra roja como soltera? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El nuevo look de Shakira como soltera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.