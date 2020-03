Lola Ponce, la cantante argentina de voz potente estrena nueva identidad musical y nos habla de cómo disfruta en familia de un estilo de vida más ético y ecológico junto con sus dos hijas y su marido, el actor mexicano Aarón Díaz. No te pierdas los consejos que la han ayudado a encontrar ese equilibrio con ideas que tú misma puedes empezar a adoptar con tu familia.

¿Cómo empezaste a interesarte en la sostenibilidad?

Desde niña tuve esa influencia de mis padres. […] Teníamos un jardín superbonito y mi mamá notaba esta fascinación en mí y me lo inculcaba también. [Todavía] me encantan los aromas frutales, a limón, naranja… y cuando voy a casa de mi madre, en Rosario, sigo tomando el jugo y las frutas de esos árboles que tienen mi edad. Siempre comimos orgánico, supersaludable. En mi familia estaba instaurado.

¿Cómo has adaptado la manera en que te criaste a ser mamá de dos niñas?

Viviendo en Miami se convirtió en un hábito porque los dos crecimos así. [Mi esposo] Aarón [Díaz] creció en un rancho con su propia agua, sus propias frutas, [haciendo] compostaje. Entonces trasladamos eso a Estados Unidos para enseñárselo a nuestras hijas. Tenemos paneles solares en casa, reciclamos todo el tiempo, plantamos nuestros propios árboles y aguacates, fresas, bananas, de todo. Realmente es un placer. [Y] no solo es importante reciclar, también reducir [el consumo].

¿Y cómo lo consigues?

Por ejemplo, algo que aprendí en Italia […] es a usar los vestidos de archivo, el vintage. Eran vestidos icónicos de la sastrería Tirelli, que tiene todo el vestuario del cine y ha vestido a [estrellas como] Sofía Loren y Brigitte Bardot. Ahí empecé a guardar mucha ropa icónica de [diseñadores como] John Galliano y Gianfranco Ferré. Cuando gané el festival de San Remo me regalaron muchísima ropa y mucha la reciclé [intercambiándola] con mi hermana y con amigas. Es un patrimonio que hoy en día sigo utilizando y me parece espectacular. Nuestra ropa tiene que ser como las joyas: para siempre.

Has pasado mucho tiempo en Italia, ¿cómo crees que ha afectado eso a tu estilo?

Sí. Obviamente soy una mujer latina, pero al vivir trece años en Italia he ido cambiando y transformando cosas que me han gustado de los italianos, de su estilo y sus outfits. Pero para mí ya puede ser la marca más increíble del mundo que si no es proplaneta, no la uso. Prefiero usar vintage.

Eso en la alfombra roja, pero ¿y para el día a día?

No consumo ningún tipo de fast fashion, para mí está completamente out, es una industria que está perjudicando muchísimo nuestro planeta. […] Todo lo que estoy usando en este momento es vintage o hecho de forma sustentable. También hay marcas que además de reducir la contaminación, dan mucho trabajo y hacen que no se pierda la tradición de la gente que vive por y para eso, como Caravana. Es una marca mexicana confeccionada por artesanos mexicanos siguiendo las tradiciones mayas. Esa ropa tiene una energía y un poder superespeciales.

Para tu rutina de belleza y cuidados de la piel, ¿también buscas opciones sostenibles?

Lo que hago con mi piel es cuidarla mucho más por dentro. Siempre como muy saludable, no como frituras e intento no tomar alcohol durante la semana. Sí que me permito alguna copita de vino los fines de semana.

¿Cómo fusionas la música con la belleza?

Más allá de que nací cantante, siempre tuve una cercanía especial con la moda y la belleza. He sido imagen de muchas marcas muchas veces. La era de las redes sociales también te permite acercarte más y a mí me encanta compartir. […] Son mis propias seguidoras, que son de todo el mundo, las que me piden los tips.

Además de una alimentación equilibrada, ¿cómo te mantienes en forma con tantos compromisos?

Entreno a diario, muy liviano, pero a diario. Acabo de crear una rutina de ejercicios con una amiga mía italiana que es gimnasta. Es una rutina de solo siete minutos que pueden encontrar en mi Instagram TV (@ lolaponce) y en YouTube. Es baile, pero trabaja todo tu cuerpo y lo puedes hacer en casa o en cualquier lugar, y te sientes espléndida.

¿Te gustaría crear tu propia línea de productos de belleza?

He firmado contrato con Roc Nation, la compañía de Jay-Z, y estamos trabajando en desarrollar una marca de belleza sostenible y cremas. Este va a ser un gran año, con muchos proyectos y todos acompañados por la música.

¿Con qué vas a sorprendernos en cuestión de música?

Estoy grabando y escribiendo mi nuevo álbum entre México y Los Ángeles, fusionando también esas identidades, en Spanglish. Estoy encontrando finalmente sonidos que me divierten, que me gustan. Superfeliz, buscando una nueva identidad, a una nueva Lola.

¿Cómo haces tantas cosas a la vez?

Si no, me aburro. Mi cabeza está creando todo el tiempo y mejor dedicarlo a cosas buenas.