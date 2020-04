El entrenamiento de baile de Lola Ponce para ponerse en forma en 7 minutos La actriz y cantante argentina ha diseñado un entrenamiento-coreografía con el que trabaja todos los músculos para estar más en forma que nunca. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Actriz, cantante, empresaria, madre de dos hijos, defensora de la moda sostenible y protagonista de nuestra sección Mis Secretos de este mes que ya puedes encontrar en tu quiosco, no sabemos cómo, pero Lola Ponce encuentra tiempo para ponerse en forma, también en tiempos de cuarentena. Si durante la crisis del coronavirus y el periodo de aislamiento social te está costando encontrar motivación para hacer ejercicio, te va a encantar este entrenamiento que nos ha propuesto la artista. "Es un entrenamiento especial de 7 minutos que he creado junto con mi amiga la gimnasta italiana Marta Giuliano", nos cuenta por teléfono. "Es healing-baile y se ejercita todo el cuerpo en pocos minutos. Los resultados de hacer el entrenamiento seguido diariamente son espectaculares". Giulinano, que tiene la escuela más grande de gimnasia rítmica en Turín, en Italia en una visita que la italiana hizo a la actriz crearon esta rutina en al que "Estás bailando, estás ejercitando cada parte de tu cuerpo y también tu alma, tu estado de ánimo. Son 7 minutos para volar con la música y realmente los resultados se empiezan a ver día a día", dice. "A veces no nos damos cuenta que pasan días y siempre decimos "ok, voy a empezar mañana" y van pasando los días y uno no se entrena. Si uno tiene este tipo de rutina de pocos minutos, es super concentrada, y trabaja y sana tu cuerpo. ¡Te da alegría!". Solo necesitas la ropa cómoda con la que hagas ejercicio normalmente o la que te haga sentir bien. ¡Y a bailar! Si te animas al reto, no olvides hacer tag a la artista @lolaponce y nuestro reto #HomeBeautyChallenge en el Instagram de Ponte Bella @peoplepontebella. Advertisement

Close Share options

Close View image El entrenamiento de baile de Lola Ponce para ponerse en forma en 7 minutos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.