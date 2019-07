Todo lo que debes saber antes de comprar lentes de contacto de color

Por años, los lentes de contacto han sido los aliados número uno de muchas chicas que los han preferido en lugar de usar lentes para ver mejor. De hecho, como ya sabemos también existen lentes de contacto que no son para ver mejor, sino para que juegues con tus looks y este verano este accesorio está más in que nunca tanto para las chicas que necesitan ver mejor como para las que solo quieren verse diferente. Pero no todas son expertas a la hora de elegir los que mejor les quedan. Por eso aprovechamos una entrevista con Patrick Ta, el maquillista de famosas como Ariana Grande, Eva Longoria, Adriana Lima, Gigi Hadid y Miranda Kerr, entre muchas otras, quien nos compartió algunos de sus tips para que puedas elegir y lucir lentes de contactos este verano. Junto a Patrick también entrevistamos al doctor Arian Fartash, quien nos habló de lo que necesitas hacer para que tus contactos no le hagan daño a tus ojos.

¿Patrick los lentes de contacto deben ser elegidos de acuerdo a nuestro color de piel?

Debes sentirte libre de elegir el color que quieras. Yo elijo los lentes de contacto de acuerdo al look, no necesariamente de acuerdo al color de piel. Sin embargo, yo se que algunas personas prefieren elegirlos de acuerdo a su color de piel, algo que también luce bien. Cuando quieres un look monocromático, sugiero que uses Mystic Blue o Mystic Gray, de Dailies Colors Contact Lenses Collection. Para un look más atrevido, puedes optar por el Brilliant Blue or Sterling Gray como los de Air Optix Colors”.

¿Se pueden usar colores de sombras de un color diferente al de los contactos o se deben usar tonos iguales o parecidos?

“Lo que hace divertido a los lentes de contacto es que tienes muchos colores para que puedas jugar con ellos. Mi opinión es que mientras más atrevido es el look, es mucho mejor”.

Verde y rosado fuerte son los colores de sombras más hot para este verano, ¿con qué color de contactos podemos combinarlos?

“Una sombra verde queda increíble con Gemstone Green o Amethyst. La sombra rosada queda hermosa con el color Mystic Hazel”.

Hablando de maquillaje, tu colección ha tenido mucho éxito, ¿qué más podemos esperar de tu parte?

Yo soy un apasionado de la belleza y siempre estoy buscando maneras de reinventarme. Increíbles socios como Alcon me llevan a otros niveles y estoy muy orgulloso de la colección Eye Styles que creé inspirado en los cuatro colores de lentes de contacto de Dailies Colors y los 12 de Air Optix Colors. Vamos a estar revelando un nuevo look cada mes tanto en Facebook como en Instagram en @Myeyecolorstudio.

Doctor Fartash, ¿qué debemos tener en consideración a la hora de usar lentes de contacto?

Lo primero que debes hacer es hacer una cita con tu oftalmólogo. Mucha gente no sabe que los lentes de contacto de color son dispositivos médicos, así que tienes que asegurarte de ver un doctor antes de comprarlos. También es muy importante lavarte muy bien las manos antes de ponértelos. Tampoco los uses más tiempo de lo que te indique el doctor y sigue sus instrucciones para saber cómo mantenerlos.

¿Es mejor usar lentes de contacto desechables o de los que se pueden usar por un mes o más?

Eso es algo que tiene que ver con el gusto de cada persona. Si eres de las personas que no le gusta estar preocupándose de limpiar y guardar los contactos a diario, entonces eres candidato para los Dailies Colors – que se pueden usar tanto por diversión como para ver mejor- Si al contrario, no tienes problema usando las soluciones para limpiarlos, entonces te pueden funcionar los de Air Optix Colors -también se pueden usar por diversión o para ver mejor-, que se pueden llevar por todo un mes”