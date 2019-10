Birth of Beauty: Lo mejor de la belleza made in Colombia Café, orquídeas, panela... descubre todos los ingredientes, marcas y secretos de Colombiano. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de descubrirte los misterios y beneficios de la belleza hecha en México y en Brasil, este mes dedicamos nuestra sección Birth of Beauty a Colombia. Desde los cafetales del Quindío a los campos de orquídeas que albergan la mayor variedad de esta flor en el mundo, la geografía de Colombia está repleta de ingredientes maravillosos que se usan en belleza desde tiempos ancestrales. Empápate de los secretos beauty que esconde este país único, empezando por sus ingredientes: Orquídea colombiana: ¿Sabías que Colombia es el país con más especies de orquídeas? Además de por su belleza, la flor nacional colombiana es famosa por sus propiedades antioxidantes, hidratantes y antiarrugas. Café: Delicioso por su sabor y por su aroma, este grano milagroso sigue siendo uno de los ingredientes más populares en cosmética por su capacidad antioxidante y para combatir la inflamación. Image zoom Panela: Desde la época de nuestras abuelas este es un ingrediente clave en la cocina colombiana, pero también en el cuarto de baño. Al igual que el azúcar, es un exfoliante natural genial y además tiene propiedades bactericidas. Desde las más indies a las más establecidas, descubre estas marcas colombianas si no las conocías ya: PAUME: La estrella de esta marca de aire milenial, divertida y clean, es un exfoliante corporal hecho exclusivamente con café 100 por ciento colombiano, combinado con otros ingredientes naturales como manteca de karité, extracto de coco y almendras, vitamina E y azúcar morena para dejar la piel ultrasuave. Exfoliante de café y piña. $19. paume.com.co Image zoom 24/7 BY PAOLA TURBAY: Después de que le preguntaran durante años por su secreto para una piel fantástica, la exreina de belleza que fue primera finalista de Miss Universo en 1992, se decidió a compartirlo creando su propia línea de cosméticos centrada en la mujer, el diseño y la sostenibilidad. Suero Photofinish Pro + Lift. $30.60. paolaturbay247.com ZUE: Hijo de un médico especializado en medicina alternativa, Gabriel creó con su mujer Natalie una marca de cosmética inspirada en las tradiciones de belleza que las mujeres colombianas llevan usando desde hace siglos. Todos los ingredientes son 100 por ciento de origen botánico. Tónico a base de quinua y pepino Soothing Facial Toner. $22. zuebotanicals.com Image zoom TATA HARPER: Su nueva línea supernaturals 2.0 combina lo último en tecnología de punta con los mejores ingredientes naturales de todo el mundo (más de 46 países) y cero químicos, para recuperar el volumen y la firmeza de tu piel. Elixir Vitae Serum. $450. tataharperskincare.com Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Birth of Beauty: Lo mejor de la belleza made in Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.