Los productos de belleza perfectos para recibir el otoño en tu piel

Queda poco para que llegue el otoño, la temperatura baja, la humedad se intensifica, volvemos a la rutina y nuestra piel puede acusar esos cambios. ¡Prepárate para recibir la nueva estación con estos productos!

Besada por el sol

Esta leche corporal se convertirá en tu mejor amiga este septiembre. Por un lado funge como loción after-sun que repara los daños de la piel y por otro, su textura suero con ingredientes de origen natural, prolonga la vida de tu bronceado. Prolongateur de Bronzage, de Yon-Ka. $78. yonkausa.com

Corrector antimanchas

Tras meses en los que hemos expuesto nuestro rostro a más horas de sol, es el momento de combatir los efectos adversos como las manchas. Este suero repleto de antioxidantes combate la hiperpigmentación, las manchas marrones e incluso as cicatrices producidas por el acné, además de proteger tu piel y prevenir su reaparición. Alpha Bright Serum, de Alphascience. $100.alphascience.com

Aliado nocturno

Los cambios en nuestra rutina también pueden afectar al estado de nuestra piel. Refuerza sus defensas con esta mascarilla en gel que actúa mientras duermes. Con kombucha y niacinamida, revive, suaviza, hidrata, equilibra y combate las rojeces. Deep Defence, de Skin Proud. $13.10. walmart.com

Rostro de terciopleo

Apto para todo tipo de pieles, este aceite seco bebe de la tradición de Chad, país de origen de su creadora. Una mezcla de aceites botánicos que calman, nutren y mejoran la dermis gracias a ingredientes como sándalo, espirulina y el icónico chebé. Aceite facial, de Salwa Petersen. $59. salwapetersen.com

Dúo nutriente

Una combinación perfecta para los cambios de estación, o cuando tu cuerpo necesita mimos especiales, es este aceite de ducha y bálsamo corporal con karité y aceites esenciales de la Provenza francesa que nutren en profundidad. Body beneficial Karité, de Compagnie de Provence. $67. cieluxe.com

Calma botánica

Como un soplo de aire fresco para tu rostro, esta bruma con ácido hialurónico, pepino, romero y tomillo, entre otros ingredientes, reduce las rojeces, le devuelve la vida a la piel apagada, mejora la retención de agua, tiene efecto antiinflamatorio, calma y suaviza al instante. Phyto Corrective Essence Mist, de SkinCeuticals. $67. skinceuticals.com

Herencia ayurvédica

Esta marca combina ingredientes de probada eficacia con otros botánicos de la medicina ayurvédica proveniente de la tradición india. Este humectante promueve la regeneración celular, reduce las líneas de expresión y otros signos de envejecimiento a la vez que deja tu piel suave y radiante. hydroveda moisturizer, de AVYA. $60.amazon.com

Mirada rejuvenecida

Cuando estamos cansados se nos nota en la mirada, pero esta crema con ingredientes que mejoran la circulación y un cóctel de péptidos y retinol, reduce las bolsas, ojeras y arrugas e ilumina la delicada zona de los ojos. Eye Repair Cream, de Replenix. $92.70. amazon.com

Cabello fortalecido

Es usual que la llegada del otoño provoque la caída del cabello. Si es tu caso, o quieres presumir una melena fuerte y voluminosa, este suero te ayudará a lograrlo además de prevenir la rotura de las fibras y fortalecer el pelo desde la raíz. Restore Hair Serum, de rthvi. $32. rthvi.com

Melena teñida a salvo

Mima tu cabellera teñida con este champú con proteínas de quinoa y frambuesa que restaura su vitalidad, repara los daños sufridos durante el verano, cuida el cuero cabelludo, suaviza la melena y alarga la vida del color. Blackberry Quinoa Protein Blend Sulfate-Free Shampoo, de Aveeno. $6.37. amazon.com

