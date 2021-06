La cantante Lizzo se fue a cenar con la parte de arriba de un bikini A la artista no le importa lo que otros piensen, sobre todo cuando se trata de sus looks. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de su extraordinario talento, la cantante Lizzo es conocida por su manera irreverente de decir lo que piensa y de mostrar su figura sin reparos. De hecho, la cantante se ha convertido en vocera de todas las chicas plus size, y con los videos y fotos que publica en redes, las ha ayudado a tener más confianza y valor de mostrarse tal y como son, algo que también enfatizó en su campaña junto a Dove. Lo cierto es que a la cantante le importa muy poco lo que piensen los demás, y más a la hora de elegir el atuendo que va a usar para una alfombra o para una salida casual con sus amigos, tal y como lo hizo este pasado fin de semana. Lizzo se fue a cenar al restaurante Catch en Los Ángeles al que llegó con un look bastante revelador. La vimos con jeans rasgados, tenis blanco y negro, y un top que dejaba muy poco a la imaginación. Resulta que, en vez de elegir una blusa o top regular, la cantante decidió ponerse la parte de arriba de un bikini. Se trataba de un top multicolor tejido con cuello halter que dejaba ver su escote e incluso parte de sus senos y por supuesto la espalda y el estómago. ¿Lo mejor de su atuendo? Sin duda, su seguridad, una que la hace ver y sentir como toda una diva, sin importar su talla ni la ropa que lleva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lizzo Credit: Backgrid/The Grosby Group Antes de salir a cenar, la cantante publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram y sus seguidores la bombardearon con halagos y la felicitaron por siempre mostrarse tan segura y ayudar a otras mujeres a sentirse de la misma manera. ¡Bravo Lizzo!

