Lizzo estremece las redes al mostrar su trasero al descubierto para abordar un avión Lizzo decidió subir a bordo de un avión con el trasero al aire y los seguidores se han quedado boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lizzo Lizzo | Credit: Tim Mosenfelder/Getty Images La cantante Lizzo nunca se ha limitado para mostrar su cuerpo de talla plus size como ha querido. ¡Mucho menos ahora que decidió subir a bordo de un avión con el trasero casi al aire y los seguidores se han quedado boquiabiertos! Lizzo estaba luciendo una de las fajas negras de dos piezas de su nueva línea Yitty, cuando se le vio en un video bajando de un SUV negro de lujo y luego subiendo a un jet privado. El video está acompañado de uno de sus temas que lanzará el próximo 14 de abril, y que ha llamado "la canción del verano". En el video de promoción, la artista también invitó a sus seguidores a comprar una de las fajas de su marca Yitty, la cual describe como "una marca revolucionaria de fajas", con "amor propio, confianza interna radical y uso diario sin esfuerzo". Lizzo Lizzo | Credit: Lizzo/Instagram "Estaba cansada de ver esta faja triste y restrictiva que, literalmente, nadie quería usar. Tuve una epifanía como, '¿quién puede hacer algo al respecto?' Decidí asumir el desafío de permitir que las mujeres se sintieran bien con ellas mismas nuevamente", dijo Lizzo en un comunicado sobre su marca de fajas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es difícil ver en sus redes sociales a la tres veces ganadora del Grammy mostrado su cuerpo de manera irreverente. Más bien ha sido admirada por sus seguidores por romper cualquier esquema. "Ella es increíble, me siento bien cada vez que la veo sin importar el estado de ánimo en el que esté"; "¡amo su energía! 👑♥️🙏🏽❤️👸🏽su confianza tan atractiva"; "me encanta tu confianza 😍 no me importa un carajo quién diga qué", le dijeron.

