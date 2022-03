La cantante Lizzo lanza línea de fajas y le hace la competencia a Kim Kardashian Harta de ver fajas feas y tristes, la cantante se estrena como empresaria de moda con Yitty, creando prendas moldeadoras que van desde la talla XS a la 6X. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lizzo lanza línea fajas Credit: Cortesía Lizzo se prepara para su primera incursión como empresaria con el lanzamiento de Yitty, una marca de prendas moldeadoras que promete "no avergonzar, provocar una sonrisa" y ser "para todos los cuerpos". Abanderada del body positivity, la cantante siempre se ha mostrado comprometida con llevar un mensaje de autoestima a todas las mujeres, defendiendo que lo importante no es la talla sino la persona. Y ahora lo ha materializado en su propia línea de moda. Descrita como una "marca de shapewear revolucionaria que exuda amor propio, confianza en uno mismo radical, y moda para llevar a diario sin esfuerzo", según un comunicado de prensa de la firma, está respaldada por la marca de ropa deportiva de Kate Hudson, Fabletics, y se pondrá a la venta el próximo 12 de abril. Lizzo lanza línea fajas Credit: JC Olivera/Getty Images for Amazon Studios "Estaba cansada de ver estas fajas tristes, restrictivas que literalmente nadie quería llevar. Tuve una epifanía '¿quién puede hacer algo al respecto?' Decidí afrontar este reto de permitir a las mujeres sentirse apologéticamente bien sobre ellas mismas de nuevo", afirmó la ganadora de tres premios Grammy en un comunicado. ¿Le quitará la corona a Carolina Sandoval? Yitty es el apodo cariñoso de la niñez de la cantante, quien desde muy joven ha usado fajas por las críticas que recibía sobre su aspecto físico. "Sentía que constantemente me decían a través de la televisión y las revistas que mi cuerpo no era suficientemente bueno. Y que en orden de ser considerada 'aceptable' tenía que infligirme cierto dolor para encajar en un arquetipo de belleza. Por eso he estado llevando shapewear durante mucho mucho tiempo, quizá desde que estaba en quinto o sexto grado", compartió. Lizzo lanza línea fajas Credit: Cortesía Pensada para hacer sentir bien a quien la lleva, la marca incluye tres colecciones: Nearly Naked, que incluye piezas ligeras y sin costuras, Mesh Me, confeccionadas con tejido de rejilla y Major Label, prendas pensadas para el día a día como leggins y sudaderas. Todas fieles al mensaje de inclusión de la cantante con tallas que van desde la XS a la 6X. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En lugar de pensar sobre la talla de una manera lineal, estamos pensando en un espectro donde todo el mundo está incluido. La talla de cada uno es simplemente su talla. No es demasiado grande, no es demasiado pequeña. Es simplemente tu talla", afirmó Lizzo. "Estoy cansada de que la gente me diga cómo se supone que debo verme y sentirme sobre mi cuerpo. Estoy cansada de que incómodo sea sinónimo de sexy. Si es incómodo quítatelo y si te hace sentir bien, póntelo". Lizzo lanza línea fajas Credit: Cortesía Precisamente hace apenas unos días se estrenó su show Watch Out For The Big Grrrls (Prime Video) en el que la intérprete de Truth Hurts, cansada de no encontrar bailarinas que luciesen como ella, ha creado para buscar al cuerpo de baile que le acompañe en su próxima gira. Las canciones de la estrella sirven como inspiración para nombrar algunos de los colores como tempo Lavender o Moody Bitch Taupe, un detalle que los fanáticos seguro que agradecen. Además el 65% de las prendas se han creado con fibras recicladas y los empaques son 100% reciclados. La presidenta de Yitty es Kristen Dykstra, quien afirma que Lizzo es la mejor socia de negocios que uno podría desear. "Es famosa por su música pero querida por su compromiso de traer un campo social importante. Crear esta marca ha sido algo que ella lleva soñando mucho tiempo, revolucionar el shapewear y construir una marca y una comunidad que marque la diferencia en la vida de la gente. Ella tiene una increíble visión para la marca". Una marca que se convierte en competencia directa de Skims, la firma creada por Kim Kardashian también con efecto moldeador, que recientemente se valoró en 3.2 billones de dólares y acaba de presentar una colección de baño. Pero a diferencia de Kardashian, de quien dicen que a menudo lleva más de una faja a la vez para transformar su cuerpo, Lizzo no pretende que sus clientes se conviertan en lo que no son, sino que se sientan "como That Bitch" cuando se pongan sus prendas.

