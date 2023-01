Lizzo estalla contras sus haters y da discurso en bikini "no estamos aquí para encajar en vuestros estándares" No es la primera vez que la ganadora de tres Grammy planta cara a los que la critican por su cuerpo en lugar de por su trabajo como artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su ascensión a la fama, la cantante estadounidense Lizzo ha sido una defensora del body positivity y la belleza real, y siempre ha sido una abanderada de la autoestima, demostrando que la talla de una persona no está relacionada con su valor. Con los looks que luce tanto en sus actuaciones como en su día a día, la ganadora de tres premios Grammy deja claro que no le importa lo que otros piensen de ella, pero parece que por mucho que repita el mensaje, algunos trolls de internet no se cansan de atacarla por su aspecto físico en lugar de juzgarla por su trabajo como artista. Tanto es así que la cantante ha vuelto a lanzar un poderoso mensaje a través de sus redes sociales que no ha tardado en viralizarse, por su sentido común y la necesidad que existe de que este tipo de cosas se recuerden de vez en cuando. Lizzo mensaje autoestima cuerpos Credit: Instagram "Opinar sobre los cuerpos es aburrido. La opinión en sí es aburrida. He visto comentarios que van desde 'Dios mío, me gustabas cuando eras más gorda, ¿por qué perdiste peso?' o 'Dios mío, ¿por qué te has quitado grasa? Me gustaba tu cuerpo antes' hasta 'Dios mío, eres tan gorda, necesitas perder peso, por tu salud' a 'Eres tan delgada, necesitas ponerte pecho o culo', y 'Oh, ¿por qué te has operado tanto? Es demasiado'", expresa la también empresaria en un video en el que aparece en bikini con una paradisiaca playa de fondo. "Los artistas están aquí para hacer arte y este cuerpo es arte. Y voy a hacer lo que quiera con este cuerpo" Lizzo "¿Estamos bien? ¿Veis el espejismo? ¿Nos damos cuenta de que los artistas no están aquí para encajar en unos estándares de belleza? Los artistas están aquí para hacer arte y este cuerpo es arte. Y voy a hacer lo que quiera con este cuerpo" concluye la intérprete mientras se da un cachete en el trasero mirando a cámara. La creadora de las prendas moldeadoras para todas las tallas Yitty reflexiona al final: "Ojalá los comentas costaran dinero así veríamos cuánto tiempo malgastamos en las cosas equivocadas. ¿Podemos dejar todo esto atrás por favor?". Mientras que en Instagram compartió su discurso con este acertado comentario: "Si tuviéramos que pagar por cada comentario que publicamos en las redes sociales quizá la gente se lo pensaría antes de escribir", en Twitter fue aún más directa: "Cada comentario bajo este post te costará $5.99, los 'likes' y retuits son gratis". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con cuatros discos en el mercado, no es la primera vez que se dirige a todos los que emiten juicios sobre su cuerpo y le escriben mensajes de odio en sus publicaciones. Y sospechamos que, con la facilidad que tienen los usuarios de juzgar a los demás sin conocerlos y desde el anonimato, lamentablemente no será la última.

