¡Qué sexy! Livia Brito presume trasero en redes y sus seguidores se vuelcan en halagos La actriz cubana, quien recién inició las grabaciones de su nuevo proyecto, muestra su lado más sensual en un posado frente al mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito lo ha vuelto a hacer. La guapísima actriz cubana ha dejado a sus seguidores impactados con su última publicación en redes sociales en las que presume su figura escultural. Tras unos meses de descanso bien merecidos tras el éxito de La desalmada, el melodrama más visto del año pasado, la actriz ha iniciado esta semana en México su nueva aventura profesional Mujer de nadie, la nueva telenovela de Televisa/Univision que produce Giselle González, productora de historias como Imperio de mentiras y Caer en tentación. Pero a pesar de su ocupada agenda no perdió oportunidad de felicitar a sus seguidores el Día Internacional de la Mujer con un potente mensaje de autoestima. "Quererte no solo es aceptarte como eres bebé, también es construirte como quieres", escribió la intérprete junto a unas imágenes que han arrancado suspiros. En la primera fotografía parece una muñequita con un maquillaje impecable en el que destacan sus cejas definidas y su mirada avellana, dos moñitos de aire tierno e inocente y grandes pendientes de aro. Pero es la segunda instantánea la que nos ha dejado boquiabiertos. Con un tanga de hilo y un crop top, la primera actriz posa sentada en una roca frente al mar, presumiendo su tonificado abdomen y su firme trasero. Sus seguidores no dudaron en escribirle múltiples mensajes de amor y admiración a la protagonista de Triunfo del amor. "Hermosa, divina, preciosa", "Eres mi motivación", "Demasiado hermosa", "Mulata de fuego" o "eres la creación más preciosa, más hermosa De Dios sobre la tierra" fueron algunas de las frases que le dedicaron sus fanáticos. Livia Brito presume trasero Credit: Instagram Livia Brito Y no es para menos. Convertida en uno de los rostros más atractivos de la televisión actual, hemos podido ver cómo en los últimos años la actriz se ha ido transformando gracias a una buena alimentación y constantes rutinas de ejercicio que no duda en compartir con sus seguidores en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enfocada en el deporte y en mejorar su forma física, la cubana, a quien le gustaría convertirse en mamá este 2022, muestra los resultados de su disciplina con habituales posados en ropa deportiva y traje de baño. Pero sin duda, este último ha sido uno de os más reveladores y sensuales que ha querido compartir. ¡Increíble!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué sexy! Livia Brito presume trasero en redes y sus seguidores se vuelcan en halagos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.