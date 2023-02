El look del día – febrero 23, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Alejandra Espinoza, Galilea Montijo y Livia Brito son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: IG/Alejandra Espinoza/Felipe Cuevas La presentadora está casi lista para la gala del Premio Lo Nuestro! Compartió unas fotos espectaculares entre bastidores con botas metálicas, minifalda y un top oversized. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la exmiss Universo eligió un traje ceñido blanco y negro de House of Zil. 2 de 8 Ver Todo Andreína Martínez andreina martinez founier Credit: IG/Andreina Martinez Junto a Miss Universo, la dominicana sigue su aventura por Asia. Acaba de compartir una foto desde Vietnam vistiendo un enterizo muy chic. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Livia Brito Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Mostró su cuerpo tonificado con un set atlético de sujetador deportivo y leggings de Alo Yoga, una de las marcas favoritas de las celebridades. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Cómoda y moderna lució la conductora con un suéter a rayas, pantalones anchos y una boina coqueta. 5 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Impactó con pantalones de estampado de serpiente, una blusa amarilla y accesorios dorados. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad lució más joven y femenina que nunca con esta propuesta rosa, sombra de ojos a juego y un bolso de estampado floral. 7 de 8 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo brasileña paseó por Ipanema llevando un traje asimétrico anaranjado con aperturas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

