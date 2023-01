Livia Brito volvió al color de cabello que tenía hace 28 años y tienes que ver cómo luce La actriz empezó el año con un nuevo color de cabello y luce espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de Livia Brito, es referirse a una de las actrices mexicanas más bellas y talentosas. También es una de las más controversiales cuando de su relación con los periodistas y paparazzis se trata. Eso sí, con sus millones de seguidores en Instagram sí tiene una conexión muy especial y con ellos comparte momentos importantes de su vida como su reciente compromiso con su pareja y sus increíbles rutinas de ejercicios. Ahora también acaba de compartir su nuevo look, el cual ha dejado a sus fanáticos fascinados. Para empezar el año con buen pie, Brito decidió hacerle un cambio a su melena y para eso recurrió a su peluquero de cabecera Jorge Galván quien después de varias horas de procesos la dejó con un nuevo look y una nueva actitud. "Mi nuevo cambio de look. ¿Qué opinan, les gusta?", escribió la mexicana junto a un video del proceso que publicó en sus redes. Según un video que Brito publicó en su página oficial de Youtube, estaba muy nerviosa de someterse a este cambio ya que hacían unos cinco años que no se hacía ningún proceso en su hermoso cabello negro. También compartió que la primera vez que se tiñó el pelo fue a la edad de 15 años, pero en ese momento le destruyeron su melena, sin embargo la primera transformación que le hicieron en Televisa le encantó y por eso quiso volver a recrear ese estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me hicieron unos rayitos. Recuerdo que me subieron a diseño de imagen en Televisa y me hicieron unos rayitos de color rojizo. Ese cambio de look me encantó. Se veía muy bonito, muy natural y es a lo que quiero regresar a estas alturas de la vida, después de 28 años", dijo Brito en dicho video. "Esa es la idea. Quitarme un poco el negro para regresar a verme un poco más joven, más juvenil. Que le de color a mi rostro porque mis ojos son color miel, color café, entonces ya el negro me oscurecía mucho". El proceso, en el que le decoloraron parte de su cabello, duró varias horas, y aunque por momentos la actriz se mostró impaciente, quedó fascinada con el resultado. Ahora tiene un poco más de capas en su melena y unos highlights dorados que le sientan muy bien. La verdad es que luce bellísima y muy lista para comerse el mundo este 2023. Livia Brito Credit: Youtube/Livia Brito Livia Brito Credit: Youtube/Livia Brito Livia Brito Credit: Youtube/Livia Brito "Estoy orgullosa de mí", confesó la actriz. "Por primera vez estoy haciendo un cambio de look porque yo quiero, porque yo lo decidí, porque lo quiero para mi y nadie me está diciendo que me lo cambie de cuál o qué color. Ningún productor, ninguna productora ni televisa ni nadie, soy yo".

