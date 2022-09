El look del día – septiembre 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Michelle Salas, la reina Letizia y Livia Brito son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Su majestad optó por un pantsuit clásico en un tono gris para asistir a una reunión en Madrid. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: IG/Lourdes Stephen La presentadora lució divina vistiendo un look como su programa, al rojo vivo. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Lista para el otoño, la presentadora eligió una chaqueta de jean oversized sobre un vestido negro y plataformas impresionantes. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Livia Brito Livia Brito Credit: IG/Livia Brito La actriz cubana optó por un look cómodo y casual, vistiendo un abrigo negro sobre su look blanco. 4 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas Presumió su cuerpo tonificado en el gimnasio con un set gris de la marca Alo Yoga. 5 de 9 Ver Todo Lele Pons Lele Pons Credit: John Parra/Getty Images for Shark Beauty Asistió a un evento en Miami luciendo un pantsuit blanco sofisticado y sandalias nude. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz llegó a Miami lista para los premios Billboard con un top de escote atrevido y pantalones blancos. 7 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Mega/The Grosby Group Robó miradas en París con un minivestido blanco de ganchillo muy sensual de Balmain. 8 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La modelo disfrutó de un día en Los Ángeles portando un set a rayas en colores perfectos para el otoño. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

