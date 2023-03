Livia Brito pide a fans no opinar sobre los cuerpos de los demás: "Afecta, incomoda [y] lastima" La guapísima actriz alzó su voz con un poderoso mensaje en contra de las fuertes críticas y a veces bullying que reciben las personas por su apariencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito es bella, talentosa y con un cuerpazo espectacular. Sin embargo, no es ajena al cyberbullying. La actriz, quien se volvió tendencia esta semana por presumir su figura en las redes sociales en un coqueto look deportivo, llamó a sus fans a cuidar cómo se expresan en torno a la apariencia de los demás. La protagonista de exitosas producciones como La desalmada y Mujer de nadie, habló durante una entrevista en el programa Hoy (Televisa) en el que además de hablar de su carrera en la pantalla chica y su faceta de modelo, dijo que las opiniones en torno al físico afectan a quienes las reciben. "Todos hemos pasado por esas opiniones. Afecta, incomoda [y] lastima. Si no tengo nada qué decir, guardo mi opinión", opinó. Brito, de 36 años, confesó que al principio de su profesión sintió la presión social de que tenía que tener la figura perfecta y destacó que gracias a la experiencia de los años ya en la actualidad no tiene esa mentalidad. Asegura que para ella lo más importante es sentirse bien físicamente y eso se logra con una alimentación adecuada y ejercicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo cubana sigue coronándose como una la reina de los outfits deportivos y se robó las miradas de millones con un video que publicó en sus historias el fin de semana pasado, desde el gimnasio, luciendo unas mini licras negras con un top corto rojo que resaltaba su esbelta figura y abdomen de acero. Livia Brito Credit: Instagram / Livia Brito

