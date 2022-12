Con estas imágenes queda demostrado que Livia Brito es la actriz con la mejor figura La actriz no desaprovechó oportunidad para mostrar su envidiable figura en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Livia Brito es una de las famosas más controversiales con la prensa, también tenemos que decir que es una de las más talentosas de esta nueva generación de actrices. Desde que inició su carrera Brito se perfiló como uno de los rostros más bellos de la pantalla chica y con el tiempo se fue consagrando como una de las mejores en el género. Aunque tiene millones de fanáticos que la siguen y admiran, y con los cuales tiene una relación cercana en las redes sociales, su historia con los periodistas es un poco complicada. Incluso hasta se ha visto envuelta en problemas legales por agredir a uno de ellos. Pero dejando atrás sus líos con los reporteros y paparazzis, tenemos que resaltar que además de un gran talento, la mexicana, quien hace poco se comprometió con su novio, tiene una de las mejores figuras del mundo del espectáculo y eso gracias a que ciudad lo que come y a esa gran disciplina que tiene con el ejercicio. Es por eso que su abdomen es la envidia de muchas y sus tonificadas piernas causan sensación. La actriz sabe muy bien que tiene una figura espectacular y que sus seguidores aprecian mucho sus publicaciones. Por eso además de mostrar la convivencia con sus perros, sus vacaciones y algunos momentos personales con su pareja, de vez en cuando, Brito alborota las redes con sensuales imágenes no aptas para cardíacos. A continuación te mostramos esas fotos que consideramos fueron las más sexy del año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Livia Brito Credit: Instagram/Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram/Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram/Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram/Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram/Livia Brito

