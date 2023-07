Litzy: "Hace un mes tomé la decisión de ponerme el balón gástrico" La actriz y cantante mexicana no puede estar más feliz con los resultados que ya está viendo a 1 mes del procedimiento. "Ya he bajado como 7 kilos (15 libras)". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Litzy Litzy | Credit: Mezcalent Litzy es una de las actrices más bellas y talentosas de la pequeña pantalla. La también cantante, quien ha protagonizado exitosas telenovelas de Telemundo como Amarte así, Frijolito y Una Maid en Manhattan, tomó hace un mes una importante decisión respecto a su físico que ha querido compartir ahora con sus más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram. "Les quiero contar que hace un mes tomé la decisión de ponerme el balón gástrico pues porque siempre ha sido un tema para mí el peso porque me fascina comer y subo y bajo y la verdad ya estoy un poco cansada de eso y quería estabilizarme en un peso y tener un empujón importante en donde yo viera resultados inmediatos y me sintiera cómoda con el proceso", explicó Litzy. La actriz se decantó por el balón gástrico de Allurion, "un procedimiento mínimamente invasivo" que no requiere de cirugía puesto que se trata de una cápsula que se ingiere por la boca. Litzy Litzy | Credit: Instagram Litzy "Lo innovador de este balón es que no hay uso de anestesia en ningún momento", explicó el doctor Núñez Santana, quien se encargó de llevar a cabo el procedimiento. "Fue un proceso increíble", aseveró Litzy. La actriz, quien dio vida a Aracely en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero, no puede estar más contenta con los resultados que ya está viendo a 1 mes del procedimiento. Litzy Litzy | Credit: Instagram Litzy "Estoy fascinada con haber tomado esta decisión y muy agradecida con el doctor Núñez Santana", expresó la artista de 40 años. "Estoy feliz, ya he bajado como siete kilos [y] falta más". Litzy Litzy | Credit: Instagram Litzy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Siempre te he visto hermosa, transmites una vibra superlinda, nunca presté atención a tu peso, pero qué cool que hagas cosas para sentirte bien", comentó una de sus seguidoras en su publicación. "Gracias por mostrar tu proceso, lo que tú decidas y te haga bien y feliz está cool, te apoyaremos siempre", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que recibió.

