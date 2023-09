La intérprete de Marifer en la serie ¿Quién mató a Sara? confiesa que está satisfecha con este proceso y asegura que ha tenido los logros que buscaba, pero no usará alguno otro. "Me ha hecho sentir muy bien. Si he visto resultado; quisiera todavía un poco más, porque voy a seguir con mis hábitos, mi rutina de ejercicio, la dieta y demás, y la verdad me siento súper bien", mencionó. "Se termina [el proceso] y digamos que esa fue la experiencia, y ahí queda".

"La verdad, la gente no me dice nada, no me habla del cuerpo ni nada. Es [un asunto] personal", aclaró. "Es yo sentirme bien, como me quiero ver, como me quiero proyectar. Me gusta mucho la comida. Me encanta ir a restaurantes, me encanta probar diferentes platillos. Soy antojadiza; de repente, si estoy viendo la tele se me antoja comer algo; cositas así; soy más de antojo".