"¿Tu cabello es real?": Litzy responde y revela cuál es su secreto para lograr rizos perfectos La actriz y cantante mexicana explicó con lujo de detalles su rutina de belleza para tener una melena larga, abundante y brillante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Litzy puede presumir una de las melenas rizadas más envidiadas del mundo de la televisión hispana. La actriz sabe muy bien cómo sacar el máximo provecho a este atributo y quiso compartir algunos tips con sus fans. En una transmisión en vivo en sus redes sociales desde la ciudad de Miami, la protagonista de exitosas telenovelas como Pecadora y Daniela compartió un poco de su historia y aseguró que cuando era pequeña tenía el pelo totalmente lacio y que todo cambió de forma natural cuando llegó a su adolescencia. "Cuando cumplí 15 años, el pelo se me volvió así [rizo]. Un buen día me lo arreglé, me quise hacer un wet look, me puse gel y lo peiné para atrás, dejé que se me secara y cuando fui a verme al espejo, era completamente rizado y yo no daba crédito y decía: 'cómo y en qué momento tengo el pelo así' y ahí empezó mi relación con los chinos", explicó. Litzy Credit: Mezcalent En su rutina de lavado, la artista de 39 años dijo que si tiene algún proyecto tiende a lavarse el cabello diariamente. Sin embargo, si su ritmo de vida es normal, lo hace cada 2 ó 3 días para que el pelo respire y no sea manipulado en exceso. Aclaró que se ha acostumbrado a no teñirse ni a ponerse químicos en el salón de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de éxitos como "No te extraño" y "No hay palabras" aseguró que ha estado usando una línea en los últimos 6 meses que también han ayudado a que su pelo luzca más definido y saludable. Cuando le preguntaron en uno de los comentarios si cabello era real, contestó: "Sí y me lo cuido mucho con unos productos maravillosos". ¡Mira el video completo para saber más!

