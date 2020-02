Estas son las tiendas más populares que cerrarán muchos de sus establecimientos este año By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya habíamos reportado, en los últimos años las grandes cadenas de tiendas han estado sufriendo grandes pérdidas y por lo tanto han tenido que despedir a miles de empleados y de paso cerrar una gran cantidad de sus establecimientos alrededor del país. Y es que tiendas como Sears, Kmart, Forever 21, Lord & Taylor y Macy’s, entre otras, se han visto afectadas por el gran incremento de tiendas online y los clientes que prefieren comprar casi todo por medio de sus teléfonos desde la comodidad de su hogar. En realidad, son muchas las tiendas famosas e históricas que están cayendo en bancarrota o está experimentando grandes pérdidas, por lo que no les ha quedado otra cosa más que deshacerse de muchos de sus establecimientos. Y si quieres estar al tanto de todas las que este año cerrarán sus puertas, aquí va una lista de las más populares. Express La popular tienda anunció que estará cerrando unos 100 establecimientos en los próximos dos años, de las cuales ya cerró nueve el año pasado y 31 tan solo en enero de este. JC Penney La compañía estará cerrando seis tiendas en este 2020 y además de eso ya cerró uno de sus centros de operaciones, viéndose en la necesidad de despedir a 243 empleados. Macy’s La tienda está buscando tener menos establecimientos para enfocarse más en su página web. Este año estarán cerrando 30 localidades. Sears y Kmart Ambas cadenas de tiendas han sido de las más afectadas con los cambios en el mercado. En los dos últimos años empezaron a cerrar algunas de sus tiendas y tan solo en el 2020, 96 de sus establecimientos desaparecerán. Bed Bath & Beyond La popular tienda por departamentos estará cerrando 40 de sus establecimientos este año. Pier 1 Esta tienda, conocida por sus increíbles piezas para el hogar, se prepara para clausurar 450 de sus tiendas y todo indica que muy pronto desaparecerá por completo. Gap Tan solo en enero de este año la emblemática tienda cerró 40 de sus locales, además de los 130 que ya había cerrado el año pasado. La compañía anunció que sería haciendo recortes y para el 2021 quieren tener un total de 230 establecimientos clausurados. Advertisement

Close Share options

Close View image Estas son las tiendas más populares que cerrarán muchos de sus establecimientos este año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.