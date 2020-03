Esta es la lista de las tiendas que han cerrado sus puertas debido al coronavirus Tiendas como Gap y Levi Strauss & Co., también cerrarán sus establecimientos en Canadá By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Debido al coronavirus son muchos los cambios que han experimentado los estadounidenses en los últimos días y no es para menos. El mortal virus tiene a Italia y varias ciudades de España complemente aisladas para evitar que se sigan contagiando más personas. Por eso, en ciudades como Nueva York, Washington y New Jersey, las escuelas permanecerán cerradas hasta el 20 de abril y muchas compañías han decidido que sus empleados trabajen desde casa. Incluso en La gran manzana las autoridades han dado la orden de cerrar todos los restaurantes, bares y cines. El mundo de la moda y la belleza también se han puesto las pilas. Muchos desfiles de moda ya han sido cancelados y varias cadenas de tiendas han decidido cerrar sus puertas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ya habíamos reportado la tienda de belleza Glossier decidió cerrar todos sus establecimientos tanto en Estados Unidos como en Londres, y otras compañías como Sephora y Ulta, continúan operando, pero bajo estrictas medias de limpieza y quitando algunos de los privilegios para los clientes, como productos de prueba. Como ellos, otras empresas han decidido hacer lo mismo, y sea cerrando sus puertas o tomando medidas para proteger la salud y el bienestar de sus clientes y empleados. Compañías como Gap, Aritzia, Columbia Sportswear, Fossil, Lululemon, Levi Strauss & Co., Apple, Nike, Lush Cosmetics, Patagonia, Rent the Runway, Urban Outfitters, Anthropologie, Quay Australia, Free People y Abercrombie & Fitch, entre otras. Algunas de estas como Gap y Levi Strauss & Co., también cerrarán sus establecimientos en Canadá. Por su parte Walmart solo mantendrá abierto hasta las 11 pm las tiendas que normalmente operan 24 horas. Esto lo harán para poder limpiar y desinfectar adecuadamente durante esas horas que estén cerrados al público. Todas estas compañías mantendrán vigentes sus páginas web. Así que pueden hacer órdenes de manera regular. Advertisement

