La lista de los desfiles de moda que han sido cancelados por el coronavirus Gucci, Chanel y Prada están en la lista de marcas que han decidido no llevar a cabo sus shows By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que la epidemia del coronavirus se expandió a Europa precisamente al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la Semana de la moda de Milán, son muchos los shows que se han visto afectados. Y es que para evitar el contagio lo mejor es evitar lugares dónde haya mucha gente o contacto cercano con personas que podrían estar enfermas. Por eso en ese momento diseñadores como Giorgio Armani decidieron hacer sus desfiles a puerta cerrada. Luego llegó la Semana de la moda de París, y aunque se ha reportado que no estuvo tan concurrida como en años pasados, todo se llevó a cabo sin mayor problema. Sin embargo, nos llega la noticia que, con el creciente número de contagiados en todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, muchos diseñadores han decidido cancelar o posponer sus próximos shows. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En unas semanas se estarán llevando a cabo los desfiles de las colecciones Cruise de muchos de los diseñadores más importantes y aunque todavía falta tiempo para que se lleven a cabo, ya muchos han tomado la decisión de no llevarlos a cabo. Entre las marcas que decidieron posponer sus desfiles está Versace, cuya Cruise Collection estaba pautada para presentarse el próximo 16 de mayo en Estados Unidos. Giorgio Armani también decidió posponer su próximo show a llevarse a cabo el Dubai el 19 y el 20 de abril, y Ralph Lauren hizo lo mismo con el desfile que presentaría en Nueva York el próximo mes de abril. Entre las demás marcas que también están sintiendo en carne propia todo lo que está pasando con el mortal virus, está Gucci, que llevaría a cabo la presentación de su colección Cruise 2021 en San Francisco el 18 de mayo. También Prada y Chanel tenían planeado hacer sus respectivas representaciones en Asia próximamente y por obvias razones se vieron obligados a posponerlas. Advertisement

