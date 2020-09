Por muchos años, las modelos brasileñas y europeas fueron las reinas de las pasarelas y las portadas de las revistas de moda más importantes. Hoy por hoy, una nueva generación de jóvenes dominicanas se han unido a sus filas convirtiéndose en las musas de los diseñadores más prestigiosos del mundo. Una de esas jóvenes es Lissandra Blanco.

Con apenas 17 años, esta supermodelo nacida en Maimón, Bonao, ha sido parte de los desfiles de Prada, Chanel, Hermès, Valentino y Alexandre Vauthier, entre otros. Aquí su historia de superación.

Lissandra, cuéntanos, ¿cómo te descubrieron?

Realmente no me descubrieron, sino que prácticamente los descubrí a ellos. Resulta que un día como cualquier otro mi hermana comenzó a investigar [acerca] de las mejores agencias del país porque ella siempre vio el interés que yo tenía por el modelaje. Ella le mandó una foto a mi mánager, Sandro Guzmán; él nos puso una cita y ya luego cuando me vio, me entró a la agencia. Ahí fue cuando comenzó todo.

¿Aprender a caminar en las pasarelas fue algo natural para ti o te costó mucho trabajo aprender?

Realmente sí se me hizo [fácil]. Era algo que me gustaba y yo le ponía dedicación, pero sí se me hizo normal. Cuando iba a empezar la carrera internacional, tuve un poco de problemas porque como dominicana al fin movía un poco las caderas y tuve un poco de problemas para parar eso. Ya gracias a Dios lo he solucionado.

Cuéntanos de la primera vez que te subiste a una pasarela internacional...

La primera fue Prada. Fue una superexperiencia. Traté de no creérmelo hasta que no estuviese en la pasarela porque me dijeron que nada es seguro hasta que no hayas acabado la pasarela. Ya cuando estaba acabando, en medio de la pasarela dije: “Oh Dios mío, esto es realidad, estoy haciendo Prada”. Estaba tan emocionada que en plena pasarela me quería reír, y yo aguantándome la emoción hasta que acabé.

¿Cómo te sientes ahora que eres una de las modelos más populares?