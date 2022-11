Lipomasaje: la alternativa perfecta a la liposucción ¿Conoces la diferencia? El Dr. Campos nos cuenta los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El ejercicio físico y las dietas más estrictas no consiguen en ocasiones eliminar la grasa localizada en algunas zonas concretas del cuerpo. Y es aquí donde entra el Lipomasaje, que permite sin recurrir a la cirugía modelar eliminar dichos cúmulos grasos así que acompáñenme para saber más de este novedoso tratamiento. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó los detalles. Lipomasaje Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? Es un masaje con vacumterapia controlada que permite reestructurar el tejido conjuntivo y reactivar la circulación sanguínea y linfática, lo que favorece la eliminación de los desechos metabólicos. Utiliza el vacío generado por un motor para aplicar unas ventosas a la piel las que producen un efecto de succión que genera una congestión en la zona. El resultado es una grasa que se moviliza y una renovación de los líquidos intersticiales en la que se activan intercambios metabólicos en la zona. Gracias a su acción controlada permite que el tejido conjuntivo se reestructure y se reactive la circulación sanguínea y linfática. Gracias a los procesos metabólicos generados, se produce un aumento en la eliminación de los desechos. El resultado es un cuerpo esbelto y afinado, y una piel más suave y firme. Actúa eficazmente sobre la celulitis, la calidad y el aspecto de la piel y sobre las formas y volúmenes corporales. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? El lipomasaje ejercita el tejido graso de nuestro cuerpo gracias a sus rodillos que permiten la activación de la circulación eliminando la grasa. Alisa la celulitis, reafirma la piel ya que el lipomasaje estimula el fibroblasto, encargado de sintetizar el colágeno y reafirmar los tejidos de nuestra piel lo que disminuye a su vez la retención de líquidos. Por otra parte, la técnica de lipomasaje permite conseguir unas piernas mucho más ligeras, relajadas y acabar con la sensación de cansancio. ¿QUÉ ESPERAR DURANTE EL TRATAMIENTO? Para perder la grasa localizada, se selecciona el tipo de programa que más se ajuste a la necesidad de cada caso de forma que se individualiza cada uno de ellos. El profesional regulará la succión, la velocidad de deslizamiento y las maniobras que deben aplicarse en cada zona corporal y en cada momento del tratamiento; todo ello estará en función de la patología a tratar, de lo avanzado del tratamiento, de la sensibilidad del propio paciente y, naturalmente, del criterio del facultativo que establece las pautas. Cada sesión utiliza un continuo cambio de programas y movimientos según la zona a tratar de tal forma que se busca no solo la eliminación grasa, sino la remodelación y la reafirmación de la zona que se esté tratando. Habitualmente, se comienza el tratamiento con dos sesiones semanales durante las dos a cuatro primeras semanas; y se continúa con una sesión semanal, hasta completar de doce a dieciséis sesiones. Después se establece una fase de mantenimiento con una sesión mensual. Cada cierto tiempo, se pueden realizar ciclos cortos de sesiones semanales. ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS IDEALES? Tanto hombres como mujeres se pueden beneficiar de este procedimiento. Pacientes con hoyuelos de celulitis o piel flácida. Para aquellos que han perdido peso y quieren mantener la piel firme y elástica, personas que practican actividades físicas, pero todavía tienen grasas rebeldes como los michelines o los que desean esculpir ciertas partes del cuerpo, pero quieren resultados rápidos, sin riesgos e indoloros, sin someterse a una cirugía. Para aquellas mujeres que han experimentado las principales fluctuaciones hormonales de la pubertad, embarazo o la menopausia que ha terminado en cambios dramáticos en la figura también son muy efectivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿CUÁNTO CUESTA? El costo promedio del tratamiento es de $2100, por 12 sesiones. Sin embargo, los precios pueden variar desde $600 hasta $3,750, dependiendo de las especificaciones de tu procedimiento y proveedor. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN Como ya pueden ver mis amigos, es adecuado tanto para hombres como para mujeres y aborda problemas como la grasa de la espalda, los tríceps flácidos, las estrías, así como los estómagos caídos y la piel flácida por encima de las rodillas. Este procedimiento también está probado para el drenaje linfático y la recuperación muscular. La mayoría de las personas ven resultados con solo unas pocas sesiones. No te desesperes, eliminar esa grasa rebelde es posible pero siempre de la mano de profesionales certificados y con una previa evaluación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lipomasaje: la alternativa perfecta a la liposucción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.