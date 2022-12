Ella es Antonela Roccuzzo la bella y sexy esposa de Lionel Messi La argentina enciende las redes con las sensuales fotos en bikini que publica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias al triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, el nombre de Lionel Messi ha estado en boca de todos en los dos últimos días y no es para menos. El jugador de fútbol es la estrella del equipo y su gran sueño era ganar una serie mundial antes de retirarse, algo que con mucho esfuerzo suyo y de todos los jugadores hoy es una hermosa realidad. En las redes hemos visto miles de imágenes del jugador con la copa en mano y una felicidad contagiosa. También hemos visto fotos de su orgullosa familia, compuesta por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Si bien Messi es la estrella de la familia, su guapa esposa no se queda atrás. Y es que gracias a las redes sociales, la guapa argentina ha logrado ganarse millones de seguidores alrededor del mundo. En su cuenta de Instagram comparte fotos en familia, momentos románticos con Messi, recetas, las fiestas de cumpleaños de sus hijos y fotos bastante sensuales que dejan ver su figura de infarto. La verdad es que Roccuzzo se ha convertido en toda una influencer que hasta hace colaboraciones con algunas marcas y publica fotos en las que muestra sus fabulosos looks. Pero tenemos que admitir que lo que más nos llama la atención de su página de Instagram son las sensuales fotos que publica en ropa deportiva y diminutos bikinis, convirtiéndola en una de las esposas de futbolistas más bellas. Gracias a su escultural figura, nos damos cuenta de que Roccuzzo tiene una estricta rutina de ejercicios y que además come bastante saludable. Mira a continuación algunas de sus fotos más sexy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lionel Nessi y Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Lionel Messi, Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Antonela Roccuzzo

