Lionel Messi modelo y protagonista solitario de la nueva campaña de Louis Vuitton El astro del fútbol y campeón del mundo regresa por todo lo alto con un nuevo anuncio para la marca de lujo francesa ¡y qué guapo luce! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leo Messi es definitivamente un ganador. Después de su campaña viral para Louis Vuitton con Cristiano Ronaldo en noviembre pasado, el astro del fútbol ha regresado en solitario para un segundo anuncio publicitario con la marca de lujo francesa. La primera fase de la campaña hecha antes de la copa del mundo mostraba a los dos mejores futbolistas del planeta enfrentados en un juego de ajedrez inspirado en un famoso partido que termina en empate. Pero lo vivido en la Copa del Mundo a finales del 2022 designó a Messi como el ganador absoluto cuando llevó a Argentina a la victoria, un título que no ganaba desde 1986. Demostrando así que solo podía haber lugar para un ganador, Messi protagoniza entonces su propia campaña en solitario para la casa de lujo francesa fundada en el siglo XIX, siendo esta la segunda publicidad con Vuitton. Para la sesión de fotos y vídeos de los nuevos anuncios, el actual jugador del Paris Saint-Germain fue fotografiado por Glen Luchford siendo el mote de la campaña "Horizons Never End", es decir "Horizontes sin fin". En ella se puede ver a Messi posando y descansando en el entorno de un aeropuerto con su lujosa maleta LV Horizon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este modelo de maleta ultra ligera se lanzó por primera vez en 2016 y viene cubierto con la icónica lona o "canvas" Damier con el monograma "LV" especialmente desarrollada con técnicas ancestrales para ofrecer durabilidad y resistencia. El caso es que Messi luce guapísimo tanto en las fotos como en los vídeos y quedamos muy pendientes de los resultados de esta campaña que seguramente será viral.

