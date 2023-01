Este look de Gucci que lució Lionel Messi causó sensación y se agotó en pocas horas El futbolista despidió el año junto a su familia y luciendo un look que muchos aseguraron parecía un piyama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias al triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, el nombre de Lionel Messi ha estado en boca de todos en las últimas semanas y no es para menos. El jugador de fútbol es la estrella del equipo y su gran sueño era ganar una serie mundial antes de retirarse, algo que con mucho esfuerzo suyo y de todos los jugadores hoy es una hermosa realidad. Todo lo que ha hecho el deportista junto a su familia en los últimos días, ha sido tema de conversación, incluso hasta sus looks, en especial el que eligió para recibir el nuevo año. El futbolista se quedó en casa despidiendo el 2022 y dándole la bienvenida al nuevo año junto a su esposa Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, y para la ocasión eligió un look que desató un mar de comentarios, algunos comentaron que su conjunto parecía un piyama, mientras que otros no entendían bien el atuendo. El look elegido por Messi fue un conjunto verde botella con detalles en naranja de bermuda y camisa, ambas piezas de seda. Aunque parezca un piyama, como muchos comentaron, el set es de la marca Gucci y cuesta casi $2,000, una suma relativamente baja tomando en cuenta la fortuna del atleta. El look despertó tanto interés que el conjunto se agotó en cuestión de horas y la foto ya tiene más de 20 millones de me gusta, y más de 100 mil comentarios. Por su parte, su hermosa esposa llevó un conjunto blanco de pantalón y top con delicadas aberturas y transparencias, de Fendi. Sin duda, una familia muy fashion. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lionel Messi conjunto de Gucci Credit: Instagram/Leo Messi Lionel Messi conjunto de Gucci Credit: Instagram/Leo Messi Lionel Messi conjunto de Gucci Credit: Instagram/Leo Messi

