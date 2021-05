La modelo dominicana Lineisy Montero, nueva imagen de la línea de maquillaje de Dior La modelo dominicana protagoniza la campaña mundial de un nuevo brillo de labios junto a otras maniquíes de talla internacional como Cara Delevingne. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de suspenderse la mayor parte de Semanas de la moda internacionales por culpa de la pandemia, Lineisy Montero no para de trabajar. La modelo dominicana protagoniza la última campaña mundial de Dior Makeup, junto a la británica Cara Delevingne y la china He Cong. Con su característico cabello afro recogido en trenzas, la joven, quien fue descubierta con tan solo 14 años, luce un maquillaje sencillo y luminoso en el que destaca su rostro impecable con un poco de rubor y los labios maquillados. En el primer comercial que hemos podido ver con Montero, dirigido por Charlotte Wales, se publicitan los nuevos brillos de labios de la marca, disponibles en 10 colores que se adaptan a todos los tonos de labios. Un producto que además de dar un color diferente en cada usuario, gracias a su tecnología que reacciona al ph de cada piel, contiene ingredientes nutritivos que le dan una textura de bálsamo hidratante. Formulados con un 97% de ingredientes de origen natural, como aceite de cerezo, el labial promete hasta 24 horas de hidratación y se presenta en un empaque muy femenino y elegante en rosa y plata. "Estoy más que feliz y honrada de ser parte de este maravilloso proyecto", compartió la dominicana en su perfil de Instagram. "Muchas gracias a Peter Philips [director creativo de Dior Makeup] por la oportunidad, este trabajo fue tan increíble y divertido. Lo amé". En el video podemos ver a la tres modelos, ataviadas con diferentes diseños con el mismo estampado estilo tie-dye en rosa y blanco y botas, utilizando el bálsamo labial al ritmo de una dinámica canción con el lema Time to glow. Tiempo para brillar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con amplia experiencia sobre las pasarelas, en las que le hemos visto desfilar para primerísimas marcas como Carolina Herrera, Chanel, Prada o Givenchy, solo podemos alegrarnos de este nuevo éxito en su carrera. ¡Enhorabuena Lineisy!

