Linda Evangelista vuelve a modelar después de 6 años escondida por su fallido procedimiento estético La supermodelo ha posado para Fendi después de varios años alejada de los focos por su nuevo aspecto, consecuencia de un tratamiento que le dejó "brutalmente desfigurada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La supermodelo Linda Evangelista, estrella de pasarelas y portadas en los años 90, ha vuelto al trabajo después de más de seis años alejada de la industria de la moda. Evangelista, anunció el pasado septiembre que había quedado "brutalmente desfigurada" después de una reacción a un tratamiento estético de CoolSculpting, una técnica que congela la grasa, al que se sometió entre 2015 y 2016, y por eso había vivido escondida. En febrero, concedió una entrevista a la revista People, en la que decidió mostrarse con su nueva imagen. "Ya no puedo vivir así, escondiéndome y sintiendo vergüenza. Ya no podía vivir con este dolor. Finalmente estoy dispuesta a hablar", confesó la canadiense de 56 años. Linda EVangelista vuelve a modelar Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La modeló se ha mantenido tantos años alejada del ojo público por la angustia y ansiedad que le producía su propio reflejo, hasta el punto de no querer salir a la calle. "Yo amaba estar en la pasarela. Ahora odio encontrarme con alguien que conozco", contó entre lágrimas. Su médico le diagnosticó con hiperplasia adiposa paradójica (PAH), un efecto adverso poco común de la criolipólisis, en la que se forma una masa endurecida de grasa localizada. Desde entonces, se ha sometido a dos dolorosas liposucciones para tratar de revertir el efecto del tratamiento inicial, aunque no consiguió el efecto deseado, y ha tomado acciones legales contra Zeltiq Aesthetics, creadores de CoolSculpting. "No solo ha destruido mi manera de ganarme la vida, me ha arrojado a un ciclo de depresión y profunda tristeza", añadió la modelo. Linda EVangelista vuelve a modelar Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Y aunque la demanda sigue su curso, ahora ella ha regresado a lo que más le gusta: el modelaje. La célebre maniquí ha compartido su último trabajo en el que posa para la última campaña de Fendi. Ataviada con tres gorras en tonos metalizados, lentes de sol estilo retro y brillante joyería, la modelo luce un suéter gris y guantes rosados, mientras sujeta varios bolsos de la lujosa marca italiana en una glamorosas imagen. Una foto que desde luego nos muestra una Linda que ha envejecido muy bien, con un maquillaje pulido pero natural, obra de la artista Pat McGrath, y que sin duda significa un gran logro para ella, quien ha salido de su zona de confort para enfrentarse de nuevo al mundo. La maniquí ha aprovechado la publicación para agradecer el director creativo de Fendi, Kim Jones, así como a la directora artística de accesorios, Silvia Venturini Fendi, creadora además del famoso bolso baguette que este año celebra su 25 aniversario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evangelista es una de las denominadas supermodelos de los años 90 junto a otros pesos pesados de la industria como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington, o Kate Moss, entre otras. Mujeres que comenzaron a convertirse en celebridades por sí mismas, mientras desfilaban y posaban para las mejores revistas y las primera marcas de la moda y que hoy en día, siguen al pie del cañón.

