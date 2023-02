¡Sigue brillando! La hija de Lili Estefan arrasa en la Semana de la Moda de Nueva York Lina Luaces desfiló espectaculares piezas de diseñadores de diversos países que resaltan la belleza y cultura latina en sus colecciones. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El encanto y los colores de Colombia, Ecuador y España se hicieron presentes en el desfile de Fashion Designers of Latin America (FDLA) de la Semana de la Moda en Nueva York, en donde varios diseñadores latinos presentaron sus colecciones de la mano de varias modelos, incluida Lina Luaces. El evento, organizado por la empresaria dominicana Albania Rosario, tuvo lugar este lunes en Canoe Studios, en Chelsea. Allí, Ágatha Ruíz de la Prada, de España presentó unos trajes de atrevidos colores, plumas y vuelos, algunos inspirados en la cultura flamenca de su país. Luaces desfiló con un vestido largo de flecos en rojo, blanco y verde. Lina Luaces Lina Luaces Left: Credit: Instagram / Lina Luaces Right: Credit: Instagram / Lina Luaces De Colombia, la joven talento Estefanía Turbay tuvo una propuesta muy más clásica que la anterior y de corte elegante. La joven modelo lució un vestido verde con capucha, perfecto para llevar en esta temporada de invierno. El artista ecuatoriano Leo Cerda, quien es además un activista social que aboga por la protección de la cultura indígena, puso el toque autóctono a la pasarela al presentar prendas sofisticadas y que honran la cultura amazónica. La joven de 20 años lució un poncho multicolor que combinó con pantalones capri negro. Cabe resaltar que Lili Estefan también estuvo presente en el encuentro para darle apoyo a su hija y su prometedora carrera en el mundo de la moda y la belleza. Además, Aleska Génesis también fue una de las modelos que desfiló en la pasarela de Ruíz de la Prada y Custo Barcelona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La FDLA se ha convertido en el evento de moda multicultural característico de la ciudad de Nueva York debido a que apoya la exposición de diseñadores de ropa establecidos y emergentes de América Latina y de todo el mundo en un esfuerzo por ampliar el comercio de moda significativo.



¡Felicitaciones al equipo por este gran esfuerzo de poner en alto el diseño latinoamericano!

