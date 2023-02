¡Mira qué guapa! La hija de Lili Estefan debuta en la Semana de la Moda de Nueva York La presentadora de televisión viajó con la joven modelo a la gran manzana para el desfile de la diseñadora Giannina Azar quien presentó su nueva colección en la que reinó el brillo, las transparencias y plumas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de Nueva York 2023 arranca oficialmente el viernes 10 de febrero. Sin embargo, la noche del jueves, se llevó a cabo la apertura del Art Hearts Fashion, evento en el que los diseñadores presentan sus nuevas colecciones en un show con público, entre ellos estaba la reconocida diseñadora Giannina Azar, quien presentó sus diseños de mano de varias modelos, incluida Lina Luaces. Tras debutar como modelo con 18 años en el 2021, la hija de Lili Estefan sigue cosechando éxitos en su carrera y brilló con su belleza y porte en la pasarela de la renombrada artista. La joven, quien también colaboró con la colección de brochas que recién lanzó el artista de maquillaje Franz Muñoz, lució como toda una diosa con un vestido largo gris que nos recordó la elegancia y sofisticación de la moda de la Grecia Antigua. Giannina Azar y Lina Luaces en la Semana de la Moda Nueva York 2023 Credit: Photo by Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion En su colección, la artista favorita de estrellas como Clarissa Molina, Beyoncé y Jacqueline Bracamontes, por mencionar algunas, presentó una propuesta sofisticada de vestidos y trajes de dos piezas con transparencias, drapeados, plisados, plumas, asimetrías y de corte helénico. Los colores que reinaron en esta colección fueron el lila, el plateado, el azul bebé y el rosa. New York Fashion Week Powered By Art Hearts Fashion February 2023 - GIANINNA AZAR Credit: Photo by Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Art Hearts Fashion se fundó en el 2010 y es la plataforma líder dedicada a llevar a los diseñadores y artistas innovadores al frente de la semana de la moda. Los espectáculos de esta temporada se llevarán a cabo en el histórico Centro para el Arte de la Fundación Ángel Orensanz, hasta el 12 de febrero de 2023. Este año, los diseñadores destacados en el programa incluyen a los artistas Raúl Peñaranda, Jesús de la Garsa, Carmen Steffens y Walter Méndez, entre otros.

