Lin Manuel Miranda será uno de los anfitriones de la gala del Met de este año El actor y compositor estará representando a todos los latinos en tan importante noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por suerte, las cosas ya están volviendo a ser como antes y eso significa que los grandes eventos ya se han empezado a llevar a cabo con la presencia de muchos famosos. En este año ya se han celebrado varias premiaciones en las que hemos visto a muchas celebridades lucirse en las alfombras, pero sin lugar a duda, en cuanto a moda se refiere, la pasarela más importante del año es la de la gala del Met en Nueva York. Es ahí dónde cada año los artistas más populares y los diseñadores más importantes hacen acto de presencia para hacer un homenaje a la moda. Cada año son varios los artistas que son elegidos para ocupar una de las posiciones más importantes del evento, la de anfitrión, y este año un latino está en esa lista. Nos referimos a Lin Manuel Miranda, quien junto con Blake Lively Ryan Reynolds y Regina King, serán los anfitriones de esta gran noche de moda y filantropía. Obviamente Anna Wintour seguirá siendo anfitriona honoraria, al igual que el diseñador Tom Ford y el empresario Adam Mosseri. Así que este año estaremos muy bien representados en tan importante noche. El actor, compositor y productor había sido elegido para ser anfitrión durante la gala del 2020, pero como fue cancelada por la COVID-19, nunca pudo hacerlo. Así es que si las cosas siguen como van, esta vez sí lo veremos caminar por esa distinguida alfombra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gala se llevará a cabo el próximo 2 de mayo, en las instalaciones del Museo Metropolitano de Nueva York y este año la temática es, In America: An antology of Fashion (En América: una antología de la moda) un homenaje a la historia de la moda estadounidense.

Lin Manuel Miranda será uno de los anfitriones de la gala del Met de este año

