Liliana Rodríguez se muestra en bikini tras perder 75 libras La actriz y cantante venezolana se sometió en abril del año pasado a una cirugía de manga gástrica. Este fin de semana, dejó al descubierto su cada vez más delgada y estilizada figura a través de una improvisada sesión de fotos en la playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez | Credit: Mezcalent Liliana Rodríguez, la inolvidable 'Panchita' de la exitosa telenovela Gata salvaje (2002), inició hace un mes una nueva aventura profesional como parte del panel de expertos de ¡Siéntese quien pueda!, el nuevo programa de entretenimiento de UniMas que conduce Julián Gil. La artista venezolana no ha dejado indiferente a nadie con su explosiva personalidad y sus comentarios directos y sin tapujos sobre los diferentes temas que se abordan en el show. Tras una semana muy intensa en la que le tocó recuperar su silla luego de ser castigada por el público –cada viernes la audiencia sanciona al panelista que considera que ha tenido un peor desempeño en el programa y este dispone de una semana para traer una exclusiva que le permita recuperar su silla–, la artista celebró su regreso al show con una escapada a la playa. Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez | Credit: Mezcalent La hija de 'El Puma' disfrutó el fin de semana de una jornada de sol y playa en la que dejó al descubierto su cada vez más delgada y estilizada figura a más de un año de su cirugía bariátrica. Liliana Rodríguez Liliana Rodriguez en la playa en bikini | Credit: Instagram Liliana Rodríguez Ataviada con un bikini de color rojo, la artista protagonizó una improvisada sesión de fotos con su teléfono móvil que no dudó en regalar a sus más de 600 mil seguidores a través de Instagram. Y todos coincidieron en lo mismo: lo bella y espectacular que se ve. Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez en la playa en bikini | Credit: Instagram Liliana Rodríguez "Así pasé mi fin de semana, celebrando mi regreso a mi silla", escribió junto a su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras llegar a pesar 220 libras, Liliana se sometió en abril del año pasado a cirugía de manga gástrica, una decisión que dio un giro de 180 grados a su vida. "Es lo mejor que hecho en toda mi vida, después de mi hija Galilea por supuesto. Tengo casi 75 libras menos", reconocía la actriz meses atrás en una entrevista con el programa La mesa caliente (Telemundo). "Ha cambiado al 100% [mi vida]. Veo las cosas de otro punto de vista, ya es cantidad y calidad. No tengo que pasarme la mano comiendo de más, ni bebiendo de más , ahora negocio el espacio de mi estómago y ahora como más sano. Como de todo un año después, pero estoy pendiente qué como y cuánto como y cuándo, que es muy importante", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Liliana Rodríguez se muestra en bikini tras perder 75 libras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.